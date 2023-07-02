https://ria.ru/20230702/aes-1881703417.html
Обращение Зеленского на фоне АЭС шокировало пользователей Сети
Обращение Зеленского на фоне АЭС шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 02.07.2023
Обращение Зеленского на фоне АЭС шокировало пользователей Сети
Пользователей Twitter шокировало обращение Владимира Зеленского к странам НАТО на фоне Ровенской АЭС. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T01:24
2023-07-02T01:24
2023-07-02T01:24
в мире
владимир зеленский
нато
ровенская аэс
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter шокировало обращение Владимира Зеленского к странам НАТО на фоне Ровенской АЭС."Эй! Отойди от ядерного реактора!" — ответил один из пользователей."Разжигатель войны", — добавил другой."Зеленский планирует разбомбить Запорожскую АЭС, и его кураторам из НАТО приходится подыгрывать", — заявил третий."Кукольный спектакль", — написал еще один пользователь."Мир сыт по горло ложью, которую пытаются донести до нас Зеленский и другие мировые лидеры", — заключили участники дискуссии.Ранее Владимир Зеленский заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС и поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.В пятницу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев и его западные покровители готовят операцию "под чужим флагом" на Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20230630/stantsiya-1881577170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, нато, ровенская аэс, запорожская аэс, украина
В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Ровенская АЭС, Запорожская АЭС, Украина
Обращение Зеленского на фоне АЭС шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Зеленского к НАТО на фоне Ровенской АЭС