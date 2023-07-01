https://ria.ru/20230701/zivert-1881465146.html
"Недостаточно": Zivert и "Руки Вверх" презентовали совместный трек
"Недостаточно": Zivert и "Руки Вверх" презентовали совместный трек - РИА Новости, 01.07.2023
"Недостаточно": Zivert и "Руки Вверх" презентовали совместный трек
Группа "Руки Вверх" и певица Zivert (Юлия Зиверт) записали совместный трек "Недостаточно". Песня появилась на YouTube-канале исполнительницы. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:58
2023-07-01T05:58
2023-07-01T05:58
шоубиз
юлия зиверт (zivert)
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Группа "Руки Вверх" и певица Zivert (Юлия Зиверт) записали совместный трек "Недостаточно". Песня появилась на YouTube-канале исполнительницы. В композиции говорится о сложностях в отношениях между возлюбленными. Ее авторами стали Кирилл Good, Мартин Кладковский, Леонович Богдан и Zivert. Большинство слушателей положительно оценили совместную работу музыкантов. "Это хит! Молодцы, ребята!", "Оправдали ожидания!", "С премьерой! Прекрасная песня!", "Очень классный дуэт!" – восхитились комментаторы. Это не первая коллаборация Zivert. В текущем году она также записала трек "Залипательно" вместе с участники коллектива Pizza.
https://ria.ru/20221125/zivert-1834139106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия зиверт (zivert), руки вверх! (группа), сергей жуков, знаменитости, музыка
Шоубиз, Юлия Зиверт (Zivert), Руки Вверх! (группа), Сергей Жуков, Знаменитости, Музыка
"Недостаточно": Zivert и "Руки Вверх" презентовали совместный трек
Zivert и "Руки Вверх" выпустили совместный трек "Недостаточно" о сложностях в отношениях