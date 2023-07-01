https://ria.ru/20230701/zivert-1881465146.html

"Недостаточно": Zivert и "Руки Вверх" презентовали совместный трек

"Недостаточно": Zivert и "Руки Вверх" презентовали совместный трек - РИА Новости, 01.07.2023

"Недостаточно": Zivert и "Руки Вверх" презентовали совместный трек

Группа "Руки Вверх" и певица Zivert (Юлия Зиверт) записали совместный трек "Недостаточно". Песня появилась на YouTube-канале исполнительницы. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T05:58

2023-07-01T05:58

2023-07-01T05:58

шоубиз

юлия зиверт (zivert)

руки вверх! (группа)

сергей жуков

знаменитости

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881466507_0:399:1104:1020_1920x0_80_0_0_8ae7ee706a77272a2ff3edca1224c963.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Группа "Руки Вверх" и певица Zivert (Юлия Зиверт) записали совместный трек "Недостаточно". Песня появилась на YouTube-канале исполнительницы. В композиции говорится о сложностях в отношениях между возлюбленными. Ее авторами стали Кирилл Good, Мартин Кладковский, Леонович Богдан и Zivert. Большинство слушателей положительно оценили совместную работу музыкантов. "Это хит! Молодцы, ребята!", "Оправдали ожидания!", "С премьерой! Прекрасная песня!", "Очень классный дуэт!" – восхитились комментаторы. Это не первая коллаборация Zivert. В текущем году она также записала трек "Залипательно" вместе с участники коллектива Pizza.

https://ria.ru/20221125/zivert-1834139106.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлия зиверт (zivert), руки вверх! (группа), сергей жуков, знаменитости, музыка