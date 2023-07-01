https://ria.ru/20230701/zhara-1881596714.html

Москвичей предупредили о тропической погоде

Москвичей предупредили о тропической погоде - РИА Новости, 01.07.2023

Москвичей предупредили о тропической погоде

В Москве на следующей неделе ожидается до 28 градусов тепла днем и "тропически" теплые ночи с температурой до 19 градусов, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T03:37

2023-07-01T03:37

2023-07-01T03:52

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается до 28 градусов тепла днем и "тропически" теплые ночи с температурой до 19 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14 — 16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17 — 19. Просто тропически теплые ночи", — уточнил Вильфанд. По его словам, со вторника в Москве ожидается до 24 — 28 градусов, и такой погода останется до конца рабочей недели.

https://ria.ru/20230630/moskva-1881498780.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода