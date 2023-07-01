https://ria.ru/20230701/zhara-1881596714.html
Москвичей предупредили о тропической погоде
Москвичей предупредили о тропической погоде - РИА Новости, 01.07.2023
Москвичей предупредили о тропической погоде
В Москве на следующей неделе ожидается до 28 градусов тепла днем и "тропически" теплые ночи с температурой до 19 градусов, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T03:37
2023-07-01T03:37
2023-07-01T03:52
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815223644_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_3f6e3d72db802ca136f48880225e0a05.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается до 28 градусов тепла днем и "тропически" теплые ночи с температурой до 19 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14 — 16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17 — 19. Просто тропически теплые ночи", — уточнил Вильфанд. По его словам, со вторника в Москве ожидается до 24 — 28 градусов, и такой погода останется до конца рабочей недели.
https://ria.ru/20230630/moskva-1881498780.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815223644_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_2209dbf6fba9312680f4ef7efe94b675.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о тропической погоде
Вильфанд: в Москве ожидается июльская жара, ночи будут "тропически" теплыми
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается до 28 градусов тепла днем и "тропически" теплые ночи с температурой до 19 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14 — 16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17 — 19. Просто тропически теплые ночи", — уточнил Вильфанд.
По его словам, со вторника в Москве ожидается до 24 — 28 градусов, и такой погода останется до конца рабочей недели.
Синоптик "Фобоса" предсказал июль в Москве теплее нормы