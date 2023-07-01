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Москвичей предупредили о тропической погоде - РИА Новости, 01.07.2023
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03:37 01.07.2023 (обновлено: 03:52 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/zhara-1881596714.html
Москвичей предупредили о тропической погоде
Москвичей предупредили о тропической погоде - РИА Новости, 01.07.2023
Москвичей предупредили о тропической погоде
В Москве на следующей неделе ожидается до 28 градусов тепла днем и "тропически" теплые ночи с температурой до 19 градусов, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T03:37
2023-07-01T03:52
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается до 28 градусов тепла днем и "тропически" теплые ночи с температурой до 19 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14 — 16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17 — 19. Просто тропически теплые ночи", — уточнил Вильфанд. По его словам, со вторника в Москве ожидается до 24 — 28 градусов, и такой погода останется до конца рабочей недели.
https://ria.ru/20230630/moskva-1881498780.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о тропической погоде

Вильфанд: в Москве ожидается июльская жара, ночи будут "тропически" теплыми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители во время отдыха в жаркую погоду у Сухого фонтана в парке Музеон в Москв
Посетители во время отдыха в жаркую погоду у Сухого фонтана в парке Музеон в Москв - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители во время отдыха в жаркую погоду у Сухого фонтана в парке Музеон в Москв. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл РИА Новости. В Москве на следующей неделе ожидается до 28 градусов тепла днем и "тропически" теплые ночи с температурой до 19 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14 — 16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города — 17 — 19. Просто тропически теплые ночи", — уточнил Вильфанд.
По его словам, со вторника в Москве ожидается до 24 — 28 градусов, и такой погода останется до конца рабочей недели.
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