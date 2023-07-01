https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881687297.html

Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление

Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление - РИА Новости, 01.07.2023

Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС, обсуждались такие темы, как защита станции... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T20:56

2023-07-01T20:56

2023-07-01T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

валерий залужный

владимир зеленский

ровенская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС, обсуждались такие темы, как защита станции и обстановка на границе с Белоруссией. "Сегодня ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции", - написал он. Как заявил Зеленский, на ставке прозвучали доклады об оперативной обстановке на белорусской границе, усилении северного направления и охране АЭС, а также о защите Ровенской АЭС от киберугроз. Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.

https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881625429.html

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в мире, белоруссия, валерий залужный, владимир зеленский, ровенская аэс, вооруженные силы украины