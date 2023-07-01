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Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881687297.html
Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление
Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС, обсуждались такие темы, как защита станции... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:56
2023-07-01T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
валерий залужный
владимир зеленский
ровенская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС, обсуждались такие темы, как защита станции и обстановка на границе с Белоруссией. "Сегодня ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции", - написал он. Как заявил Зеленский, на ставке прозвучали доклады об оперативной обстановке на белорусской границе, усилении северного направления и охране АЭС, а также о защите Ровенской АЭС от киберугроз. Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.
https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881625429.html
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в мире, белоруссия, валерий залужный, владимир зеленский, ровенская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Ровенская АЭС, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление

Зеленский заявил, что поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС, обсуждались такие темы, как защита станции и обстановка на границе с Белоруссией.
"Сегодня ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции", - написал он.
Как заявил Зеленский, на ставке прозвучали доклады об оперативной обстановке на белорусской границе, усилении северного направления и охране АЭС, а также о защите Ровенской АЭС от киберугроз.
Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц из России и других стран
Вчера, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРовенская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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