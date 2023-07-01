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Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление
Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС, обсуждались такие темы, как защита станции... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:56
2023-07-01T20:56
2023-07-01T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
валерий залужный
владимир зеленский
ровенская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС, обсуждались такие темы, как защита станции и обстановка на границе с Белоруссией. "Сегодня ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции", - написал он. Как заявил Зеленский, на ставке прозвучали доклады об оперативной обстановке на белорусской границе, усилении северного направления и охране АЭС, а также о защите Ровенской АЭС от киберугроз. Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.
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Зеленский заявил, что поручил Залужному усилить белорусское направление
Зеленский заявил, что поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление