https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881661307.html

В Испании пришли в шок от слов Зеленского про НАТО

В Испании пришли в шок от слов Зеленского про НАТО - РИА Новости, 01.07.2023

В Испании пришли в шок от слов Зеленского про НАТО

Читатели испанской газеты El Mundo высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что НАТО "не сможет без Украины". РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:09

2023-07-01T17:09

2023-07-01T17:43

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украина

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испания

владимир зеленский

владимир путин

нато

el mundo

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели испанской газеты El Mundo высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что НАТО "не сможет без Украины"."Что ж, Зеленский юморист!" — съязвил пользователь."Этому идиоту нужно сказать, чтобы он прекратил жертвовать людьми ради своего блага", — поддержал второй."Спасибо, Зеленский, без тебя не удалось бы избавить Украину от нацистов или Европу от оружия. Все началось с тебя!" — написал третий."Убийца, коррупционер и марионетка. О чем пресса даже не упоминает, так это о том, как надоел украинскому народу этот негодяй и как плохо это кончится", — прокомментировал читатель."Украина НЕ Европа. Байден и фон дер Ляйен втягивают нас в конфликт, который нас не касается, а Зеленский втягивает нас в третью мировую войну и хочет заставить оплачивать восстановление Украины... Путин мне не нравится, но цена за отказ от переговоров — разрушенная страна", — заключили участники дискуссии.По словам Владимира Путина, Запад многие годы создавал из Украины "анти-Россию", а блок НАТО распахнул перед ней двери. Но, напомнил российский лидер, когда Украина получила самостоятельность, то в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.

https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881648135.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881585885.html

украина

европа

испания

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