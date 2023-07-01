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В Испании пришли в шок от слов Зеленского про НАТО - РИА Новости, 01.07.2023
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17:09 01.07.2023 (обновлено: 17:43 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881661307.html
В Испании пришли в шок от слов Зеленского про НАТО
В Испании пришли в шок от слов Зеленского про НАТО - РИА Новости, 01.07.2023
В Испании пришли в шок от слов Зеленского про НАТО
Читатели испанской газеты El Mundo высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что НАТО "не сможет без Украины". РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:09
2023-07-01T17:43
в мире
украина
европа
испания
владимир зеленский
владимир путин
нато
el mundo
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели испанской газеты El Mundo высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что НАТО "не сможет без Украины"."Что ж, Зеленский юморист!" — съязвил пользователь."Этому идиоту нужно сказать, чтобы он прекратил жертвовать людьми ради своего блага", — поддержал второй."Спасибо, Зеленский, без тебя не удалось бы избавить Украину от нацистов или Европу от оружия. Все началось с тебя!" — написал третий."Убийца, коррупционер и марионетка. О чем пресса даже не упоминает, так это о том, как надоел украинскому народу этот негодяй и как плохо это кончится", — прокомментировал читатель."Украина НЕ Европа. Байден и фон дер Ляйен втягивают нас в конфликт, который нас не касается, а Зеленский втягивает нас в третью мировую войну и хочет заставить оплачивать восстановление Украины... Путин мне не нравится, но цена за отказ от переговоров — разрушенная страна", — заключили участники дискуссии.По словам Владимира Путина, Запад многие годы создавал из Украины "анти-Россию", а блок НАТО распахнул перед ней двери. Но, напомнил российский лидер, когда Украина получила самостоятельность, то в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.
https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881648135.html
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881585885.html
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в мире, украина, европа, испания, владимир зеленский, владимир путин, нато, el mundo
В мире, Украина, Европа, Испания, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, El Mundo
В Испании пришли в шок от слов Зеленского про НАТО

Читатели El Mundo высмеяли Зеленского, заявившего о зависимости НАТО от Украины

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели испанской газеты El Mundo высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что НАТО "не сможет без Украины".
"Что ж, Зеленский юморист!" — съязвил пользователь.
"Этому идиоту нужно сказать, чтобы он прекратил жертвовать людьми ради своего блага", — поддержал второй.
"Спасибо, Зеленский, без тебя не удалось бы избавить Украину от нацистов или Европу от оружия. Все началось с тебя!" — написал третий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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"Убийца, коррупционер и марионетка. О чем пресса даже не упоминает, так это о том, как надоел украинскому народу этот негодяй и как плохо это кончится", — прокомментировал читатель.
"Украина НЕ Европа. Байден и фон дер Ляйен втягивают нас в конфликт, который нас не касается, а Зеленский втягивает нас в третью мировую войну и хочет заставить оплачивать восстановление Украины... Путин мне не нравится, но цена за отказ от переговоров — разрушенная страна", — заключили участники дискуссии.
По словам Владимира Путина, Запад многие годы создавал из Украины "анти-Россию", а блок НАТО распахнул перед ней двери. Но, напомнил российский лидер, когда Украина получила самостоятельность, то в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Киев заявил, что хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО
30 июня, 23:45
 
В миреУкраинаЕвропаИспанияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОEl Mundo
 
 
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