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В США заметили пугающие изменения в поведении Зеленского - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 01.07.2023 (обновлено: 15:52 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881648135.html
В США заметили пугающие изменения в поведении Зеленского
В США заметили пугающие изменения в поведении Зеленского - РИА Новости, 01.07.2023
В США заметили пугающие изменения в поведении Зеленского
Американский журналист Натали Моррис в эфире программы Redacted News раскритиковала Владимира Зеленского за его просьбы ускорить легализацию на Украине лекарств РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:26
2023-07-01T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американский журналист Натали Моррис в эфире программы Redacted News раскритиковала Владимира Зеленского за его просьбы ускорить легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса."Украинский президент мало что делает для мирного урегулирования. Впрочем, его предложение можно считать движением к миру, если понимать под миром нахождение под кайфом", — сказала она.По мнению Моррис, если бы глава киевского режима действительно заботился о гражданах страны, то уже давно бы начал переговоры с Россией."Я знаю, что можно сделать, чтобы им (украинцам. — Прим. ред.) не пришлось терпеть боль, стресс и травмы: остановить конфликт и по-настоящему вступить в диалог", — отметила журналист.При этом Зеленский принял закон, который запрещает любые переговоры с Москвой, напомнила она.
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия
В США заметили пугающие изменения в поведении Зеленского

Журналист Моррис: Зеленский предпочел переговорам легализацию лекарств с каннабисом

CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американский журналист Натали Моррис в эфире программы Redacted News раскритиковала Владимира Зеленского за его просьбы ускорить легализацию на Украине лекарств на основе каннабиса.
«
"Украинский президент мало что делает для мирного урегулирования. Впрочем, его предложение можно считать движением к миру, если понимать под миром нахождение под кайфом", — сказала она.
По мнению Моррис, если бы глава киевского режима действительно заботился о гражданах страны, то уже давно бы начал переговоры с Россией.
"Я знаю, что можно сделать, чтобы им (украинцам. — Прим. ред.) не пришлось терпеть боль, стресс и травмы: остановить конфликт и по-настоящему вступить в диалог", — отметила журналист.

При этом Зеленский принял закон, который запрещает любые переговоры с Москвой, напомнила она.
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