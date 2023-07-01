https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881644655.html

Эксперт прокомментировал заявления Зеленского о результатах на поле боя

Эксперт прокомментировал заявления Зеленского о результатах на поле боя - РИА Новости, 01.07.2023

Эксперт прокомментировал заявления Зеленского о результатах на поле боя

Владимир Зеленский, говоря о желании продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя, заявил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:58

2023-07-01T14:58

2023-07-01T14:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

вильнюс

леонид ивашов

владимир зеленский

владимир путин

нато

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о желании продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя, заявил в субботу РИА Новости президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Ранее Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанской газете Mundo он сказал, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее. "Зеленскому нужно рекламировать себя. Показывать, что он не спит, а только и думает о благополучии Украины, но это далеко не так", - сказал Ивашов. Он добавил, что несмотря на намерение Зеленского присоединиться к военно-политическому блоку, Украину не возьмут в НАТО, потому что она там не нужна. "У НАТО своих проблем и противоречий предостаточно. Украина будет постоянной политической и экономической головной болью для европейских членов НАТО, раздражителем в отношениях альянса с Россией и другими странами", - отметил эксперт. По мнению Ивашова, большинство стран Европы выступают за прекращение военного конфликта, "тяготятся американским давлением, начальственным тоном" и понимают, что США держат их с целью собственных выгод. "Выгодополучателями здесь оказываются англичане, американцы и их крупные национальные и транснациональные корпорации", - указал он. Эксперт подчеркнул, что "конфликт сильно ударил по экономике европейских стран и Евросоюза в целом". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html

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россия

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украина, россия, вильнюс, леонид ивашов, владимир зеленский, владимир путин, нато, академия геополитических проблем, в мире