Эксперт прокомментировал заявления Зеленского о результатах на поле боя
Эксперт Ивашов: Зеленский заявлениями о результатах рекламирует себя перед саммитом НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о желании продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя, заявил в субботу РИА Новости президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.
Ранее Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанской газете Mundo он сказал, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее.
"Зеленскому нужно рекламировать себя. Показывать, что он не спит, а только и думает о благополучии Украины, но это далеко не так", - сказал Ивашов.
Он добавил, что несмотря на намерение Зеленского присоединиться к военно-политическому блоку, Украину не возьмут в НАТО, потому что она там не нужна.
"У НАТО своих проблем и противоречий предостаточно. Украина будет постоянной политической и экономической головной болью для европейских членов НАТО, раздражителем в отношениях альянса с Россией и другими странами", - отметил эксперт.
"Выгодополучателями здесь оказываются англичане, американцы и их крупные национальные и транснациональные корпорации", - указал он.
Эксперт подчеркнул, что "конфликт сильно ударил по экономике европейских стран и Евросоюза в целом".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.