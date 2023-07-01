https://ria.ru/20230701/zasedanie-1881640804.html

СМИ: во Франции прошло очередное заседание антикризисного штаба

СМИ: во Франции прошло очередное заседание антикризисного штаба - РИА Новости, 01.07.2023

СМИ: во Франции прошло очередное заседание антикризисного штаба

Очередное заседание антикризисного штаба прошло во Франции в субботу утром на фоне ситуации с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после убийства полицейскими... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T14:10

2023-07-01T14:10

2023-07-01T14:10

в мире

франция

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

нантер

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ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Очередное заседание антикризисного штаба прошло во Франции в субботу утром на фоне ситуации с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила газета Monde. Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков минувшей ночью были подожжены 1350 машин и 234 здания, в общей сложности зафиксировано более 2,5 тысячи возгораний. Правоохранители задержали 1311 человек. "Правительство организовало в субботу утром новое заседание межведомственного антикризисного штаба (CIC), чтобы подвести итоги четвертой ночи насилия в городах", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, заседание с представителями "всех затронутых служб и канцелярий министров" возглавил глава офиса премьер-министра Орельен Руссо. Никто из министров при этом не присутствовал на встрече, однако многие из них направятся в поездки, связанные с беспорядками, пишет Monde. Это заседание стало третьим с начала массовых погромов в стране, первые две встречи, прошедшие в четверг и пятницу, возглавлял президент Франции Эммануэль Макрон, отмечается в статье. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер