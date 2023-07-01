https://ria.ru/20230701/zasedanie-1881640804.html
СМИ: во Франции прошло очередное заседание антикризисного штаба
СМИ: во Франции прошло очередное заседание антикризисного штаба - РИА Новости, 01.07.2023
СМИ: во Франции прошло очередное заседание антикризисного штаба
Очередное заседание антикризисного штаба прошло во Франции в субботу утром на фоне ситуации с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после убийства полицейскими... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T14:10
2023-07-01T14:10
2023-07-01T14:10
в мире
франция
эммануэль макрон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
нантер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365425_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_434c9bd6f8fa190503527a73cea87364.jpg
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости. Очередное заседание антикризисного штаба прошло во Франции в субботу утром на фоне ситуации с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила газета Monde. Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков минувшей ночью были подожжены 1350 машин и 234 здания, в общей сложности зафиксировано более 2,5 тысячи возгораний. Правоохранители задержали 1311 человек. "Правительство организовало в субботу утром новое заседание межведомственного антикризисного штаба (CIC), чтобы подвести итоги четвертой ночи насилия в городах", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, заседание с представителями "всех затронутых служб и канцелярий министров" возглавил глава офиса премьер-министра Орельен Руссо. Никто из министров при этом не присутствовал на встрече, однако многие из них направятся в поездки, связанные с беспорядками, пишет Monde. Это заседание стало третьим с начала массовых погромов в стране, первые две встречи, прошедшие в четверг и пятницу, возглавлял президент Франции Эммануэль Макрон, отмечается в статье. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
франция
нантер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365425_90:0:934:633_1920x0_80_0_0_f7921b8c1c6325b4c9ece6db889c4abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Нантер
СМИ: во Франции прошло очередное заседание антикризисного штаба
Monde: очередное заседание антикризисного штаба прошло во Франции на фоне беспорядков
ПАРИЖ, 1 июл – РИА Новости.
Очередное заседание антикризисного штаба прошло во Франции в субботу утром на фоне ситуации с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила газета Monde
.
Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков минувшей ночью были подожжены 1350 машин и 234 здания, в общей сложности зафиксировано более 2,5 тысячи возгораний. Правоохранители задержали 1311 человек.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
"Правительство организовало в субботу утром новое заседание межведомственного антикризисного штаба (CIC), чтобы подвести итоги четвертой ночи насилия в городах", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, заседание с представителями "всех затронутых служб и канцелярий министров" возглавил глава офиса премьер-министра Орельен Руссо. Никто из министров при этом не присутствовал на встрече, однако многие из них направятся в поездки, связанные с беспорядками, пишет Monde.
Это заседание стало третьим с начала массовых погромов в стране, первые две встречи, прошедшие в четверг и пятницу, возглавлял президент Франции Эммануэль Макрон
, отмечается в статье.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта