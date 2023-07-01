https://ria.ru/20230701/zakon-1881652801.html
Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран
Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 01.07.2023
Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на деятельность в стране СМИ стран, которые предпринимают против... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:56
2023-07-01T15:56
2023-07-01T16:16
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на деятельность в стране СМИ стран, которые предпринимают против белорусских средств массовой информации недружественные шаги, сообщили в пресс-службе президента."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси", - говорится в сообщении на сайте белорусского президента.Поясняется, что "законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ".Согласно сообщению, расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору. Устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и радиовещательных СМИ.Ранее документ был принят белорусским парламентом. Зампредседателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации нижней палаты парламента Белоруссии Лилия Ананич говорила, что законопроектом водится возможность принятия симметричных мер противодействия в отношении недружественных стран, которые принимают ограничения в отношении белорусских СМИ, препятствуют распространению их за рубежом, ухудшают условия для деятельности белорусских СМИ.Она объясняла, что по уведомлению МИД мининформ будет принимать решения о симметричных мерах в отношении зарубежных СМИ недружественных стран, которые аккредитованы в Белоруссии. Аналогичный порядок будет действовать и в случае отмены ограничительных мер и запретов.
https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881579293.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран
Лукашенко подписал закон о возможности запретить СМИ из недружественных стран в Белоруссии
МИНСК, 1 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на деятельность в стране СМИ стран, которые предпринимают против белорусских средств массовой информации недружественные шаги, сообщили в пресс-службе
президента.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси", - говорится в сообщении на сайте белорусского президента.
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Поясняется, что "законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ".
Согласно сообщению, расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору. Устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и радиовещательных СМИ.
Ранее документ был принят белорусским парламентом. Зампредседателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации нижней палаты парламента Белоруссии Лилия Ананич говорила, что законопроектом водится возможность принятия симметричных мер противодействия в отношении недружественных стран, которые принимают ограничения в отношении белорусских СМИ, препятствуют распространению их за рубежом, ухудшают условия для деятельности белорусских СМИ.
Она объясняла, что по уведомлению МИД мининформ будет принимать решения о симметричных мерах в отношении зарубежных СМИ недружественных стран, которые аккредитованы в Белоруссии. Аналогичный порядок будет действовать и в случае отмены ограничительных мер и запретов.
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