https://ria.ru/20230701/zakon-1881652801.html

Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран

Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран - РИА Новости, 01.07.2023

Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на деятельность в стране СМИ стран, которые предпринимают против... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:56

2023-07-01T15:56

2023-07-01T16:16

белоруссия

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александр лукашенко

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на деятельность в стране СМИ стран, которые предпринимают против белорусских средств массовой информации недружественные шаги, сообщили в пресс-службе президента."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси", - говорится в сообщении на сайте белорусского президента.Поясняется, что "законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ".Согласно сообщению, расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору. Устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и радиовещательных СМИ.Ранее документ был принят белорусским парламентом. Зампредседателя комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации нижней палаты парламента Белоруссии Лилия Ананич говорила, что законопроектом водится возможность принятия симметричных мер противодействия в отношении недружественных стран, которые принимают ограничения в отношении белорусских СМИ, препятствуют распространению их за рубежом, ухудшают условия для деятельности белорусских СМИ.Она объясняла, что по уведомлению МИД мининформ будет принимать решения о симметричных мерах в отношении зарубежных СМИ недружественных стран, которые аккредитованы в Белоруссии. Аналогичный порядок будет действовать и в случае отмены ограничительных мер и запретов.

https://ria.ru/20230630/oruzhie-1881579293.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко