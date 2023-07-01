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Задымление в Пулково произошло в самолете Emirates
Задымление в Пулково произошло в самолете Emirates - РИА Новости, 01.07.2023
Задымление в Пулково произошло в самолете Emirates
Задымление в Петербургском аэропорту Пулково произошло в самолете иностранной авиакомпании, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:47
2023-07-01T00:47
2023-07-01T00:48
происшествия
emirates
пулково (аэропорт)
boeing 777
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Задымление в Петербургском аэропорту Пулково произошло в самолете иностранной авиакомпании, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Санкт- Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов по факту задымления в самолете иностранной авиакомпании в Пулково. По предварительным данным, задымление произошло 30 июня 2023 года около 23:15", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры рейса направлены в зал ожидания аэропорта. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются. Как сообщили РИА Новости в компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, самолет должен был вылететь из Петербурга в Дубай. Борт был отбуксирован обратно на место стоянки. "Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал. Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки", - отметили в компании. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что происшествие произошло с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates.
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происшествия, emirates, пулково (аэропорт), boeing 777
Происшествия, Emirates, Пулково (аэропорт), Boeing 777
Задымление в Пулково произошло в самолете Emirates
Транспортная прокуратура: задымление в Пулково произошло в самолете Emirates
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Задымление в Петербургском аэропорту Пулково произошло в самолете иностранной авиакомпании, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Санкт- Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов по факту задымления в самолете иностранной авиакомпании в Пулково. По предварительным данным, задымление произошло 30 июня 2023 года около 23:15", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры рейса направлены в зал ожидания аэропорта. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются.
Как сообщили РИА Новости в компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, самолет должен был вылететь из Петербурга в Дубай. Борт был отбуксирован обратно на место стоянки.
"Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал. Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки", - отметили в компании.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что происшествие произошло с самолетом Boein
g 777 авиакомпании Emirates.
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