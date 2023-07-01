https://ria.ru/20230701/zadymlenie-1881589274.html

Задымление в Пулково произошло в самолете Emirates

Задымление в Пулково произошло в самолете Emirates - РИА Новости, 01.07.2023

Задымление в Пулково произошло в самолете Emirates

Задымление в Петербургском аэропорту Пулково произошло в самолете иностранной авиакомпании, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T00:47

2023-07-01T00:47

2023-07-01T00:48

происшествия

emirates

пулково (аэропорт)

boeing 777

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Задымление в Петербургском аэропорту Пулково произошло в самолете иностранной авиакомпании, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Санкт- Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов по факту задымления в самолете иностранной авиакомпании в Пулково. По предварительным данным, задымление произошло 30 июня 2023 года около 23:15", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры рейса направлены в зал ожидания аэропорта. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются. Как сообщили РИА Новости в компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом, самолет должен был вылететь из Петербурга в Дубай. Борт был отбуксирован обратно на место стоянки. "Угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, пассажиры высажены в терминал. Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки", - отметили в компании. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что происшествие произошло с самолетом Boeing 777 авиакомпании Emirates.

https://ria.ru/20230627/servis-1880666899.html

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происшествия, emirates, пулково (аэропорт), boeing 777