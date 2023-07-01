https://ria.ru/20230701/yazyk-1881695397.html

Жена президента Сирии заявила, что хотела бы изучать русский язык

Жена президента Сирии заявила, что хотела бы изучать русский язык - РИА Новости, 01.07.2023

Жена президента Сирии заявила, что хотела бы изучать русский язык

Супруга президента Сирии Асма Асад хотела бы изучать русский язык, когда у нее появится свободное время. Об этом жена сирийского президента сообщила телеканалу... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T22:50

2023-07-01T22:50

2023-07-01T22:50

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асма асад

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ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Супруга президента Сирии Асма Асад хотела бы изучать русский язык, когда у нее появится свободное время. Об этом жена сирийского президента сообщила телеканалу RT на арабском языке во время посещения Москвы по случаю окончания ее старшим сыном Хафезом магистратуры механико-математического факультета МГУ. "Я желала бы этого. Язык - это мост для общения и между культурами, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем... Если уменьшится нагрузка по работе, то почему бы и нет?!", - сказала первая леди Сирии по поводу возможности изучения русского языка. Она ответила, что испытывает чувство гордости и удовлетворения в связи с окончанием её сыном магистратуры мехмата МГУ, поскольку он учился в одном из самых престижных университетов мира. Говоря о поддержке России со стороны Сирии, Асад отметила, что "русские друзья не колебались, когда поддержали нас в нашей войне, и мы не колебались и не будем колебаться встать на их сторону в их битве".

https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html

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сирия, россия, асма асад, москва, в мире