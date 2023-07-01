https://ria.ru/20230701/yazyk-1881695397.html
Жена президента Сирии заявила, что хотела бы изучать русский язык
Жена президента Сирии заявила, что хотела бы изучать русский язык - РИА Новости, 01.07.2023
Жена президента Сирии заявила, что хотела бы изучать русский язык
Супруга президента Сирии Асма Асад хотела бы изучать русский язык, когда у нее появится свободное время. Об этом жена сирийского президента сообщила телеканалу... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T22:50
2023-07-01T22:50
2023-07-01T22:50
сирия
россия
асма асад
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152535/19/1525351907_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_b1be0f4566c9c0eabae0de8736a91d09.jpg
ДОХА, 1 июл - РИА Новости. Супруга президента Сирии Асма Асад хотела бы изучать русский язык, когда у нее появится свободное время. Об этом жена сирийского президента сообщила телеканалу RT на арабском языке во время посещения Москвы по случаю окончания ее старшим сыном Хафезом магистратуры механико-математического факультета МГУ. "Я желала бы этого. Язык - это мост для общения и между культурами, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем... Если уменьшится нагрузка по работе, то почему бы и нет?!", - сказала первая леди Сирии по поводу возможности изучения русского языка. Она ответила, что испытывает чувство гордости и удовлетворения в связи с окончанием её сыном магистратуры мехмата МГУ, поскольку он учился в одном из самых престижных университетов мира. Говоря о поддержке России со стороны Сирии, Асад отметила, что "русские друзья не колебались, когда поддержали нас в нашей войне, и мы не колебались и не будем колебаться встать на их сторону в их битве".
https://ria.ru/20230626/siriya-1880522289.html
сирия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152535/19/1525351907_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_79572369ac0dc26e5209b6deb14c8617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, асма асад, москва, в мире
Сирия, Россия, Асма Асад, Москва, В мире
Жена президента Сирии заявила, что хотела бы изучать русский язык
Жена президента Сирии Асад заявила, что хотела бы при возможности изучать русский язык
ДОХА, 1 июл - РИА Новости.
Супруга президента Сирии Асма Асад хотела бы изучать русский язык, когда у нее появится свободное время. Об этом жена сирийского президента сообщила телеканалу RT на арабском языке
во время посещения Москвы по случаю окончания ее старшим сыном Хафезом магистратуры механико-математического факультета МГУ.
"Я желала бы этого. Язык - это мост для общения и между культурами, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем... Если уменьшится нагрузка по работе, то почему бы и нет?!", - сказала первая леди Сирии по поводу возможности изучения русского языка.
Она ответила, что испытывает чувство гордости и удовлетворения в связи с окончанием её сыном магистратуры мехмата МГУ, поскольку он учился в одном из самых престижных университетов мира.
Говоря о поддержке России со стороны Сирии, Асад отметила, что "русские друзья не колебались, когда поддержали нас в нашей войне, и мы не колебались и не будем колебаться встать на их сторону в их битве".
Асад и Вершинин обсудили координацию между Сирией и Россией