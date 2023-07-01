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В Кузбассе арестовали главу Анжеро-Судженска - РИА Новости, 01.07.2023
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15:01 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/vzyatka-1881645419.html
В Кузбассе арестовали главу Анжеро-Судженска
В Кузбассе арестовали главу Анжеро-Судженска - РИА Новости, 01.07.2023
В Кузбассе арестовали главу Анжеро-Судженска
Центральный районный суд Кемерово отправил под арест главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, обвиняемого по трем статьям, в том числе в получении особо... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:01
2023-07-01T15:01
россия
происшествия
кемерово
анжеро-судженск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил под арест главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, обвиняемого по трем статьям, в том числе в получении особо крупной взятки, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Ранее ведомство сообщало о задержании 48-летнего главы Анжеро-Судженска, ему и 32-летней экс-председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города вменяли часть 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый предложил директору строительной фирмы передать 1,9 миллиона рублей в качестве условия заключения муниципальных контрактов с его организацией на приобретение квартир для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот. Директор согласился и передал требуемую сумму, после чего на строительство двух жилых многоквартирных домов из городского бюджета застройщику было перечислено свыше 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила и находится в стадии ликвидации. Также следствием установлено, что с ноября 2019 по июнь 2023 года обвиняемый незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по представлению гостиничных услуг. "Сегодня по ходатайству следственных органов регионального управления СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Анжеро-Судженского городского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности)", - сообщает ведомство. Как в свою очередь уточняет объединенный пресс-центр судов региона, Александр Рыбалко арестован до 28 августа. Отмечается, что следователи СК с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД продолжают следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.
https://ria.ru/20230619/vzyatki-1879045091.html
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россия
кемерово
анжеро-судженск
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россия, происшествия, кемерово, анжеро-судженск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кемеровская область
Россия, Происшествия, Кемерово, Анжеро-Судженск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Кемеровская область
В Кузбассе арестовали главу Анжеро-Судженска

Суд в Кузбассе арестовал главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил под арест главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, обвиняемого по трем статьям, в том числе в получении особо крупной взятки, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее ведомство сообщало о задержании 48-летнего главы Анжеро-Судженска, ему и 32-летней экс-председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города вменяли часть 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
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По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый предложил директору строительной фирмы передать 1,9 миллиона рублей в качестве условия заключения муниципальных контрактов с его организацией на приобретение квартир для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот. Директор согласился и передал требуемую сумму, после чего на строительство двух жилых многоквартирных домов из городского бюджета застройщику было перечислено свыше 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила и находится в стадии ликвидации.
Также следствием установлено, что с ноября 2019 по июнь 2023 года обвиняемый незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по представлению гостиничных услуг.
"Сегодня по ходатайству следственных органов регионального управления СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Анжеро-Судженского городского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности)", - сообщает ведомство.
Как в свою очередь уточняет объединенный пресс-центр судов региона, Александр Рыбалко арестован до 28 августа.
Отмечается, что следователи СК с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД продолжают следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.
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РоссияПроисшествияКемеровоАнжеро-СудженскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Кемеровская область
 
 
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