https://ria.ru/20230701/vzyatka-1881645419.html

В Кузбассе арестовали главу Анжеро-Судженска

В Кузбассе арестовали главу Анжеро-Судженска - РИА Новости, 01.07.2023

В Кузбассе арестовали главу Анжеро-Судженска

Центральный районный суд Кемерово отправил под арест главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, обвиняемого по трем статьям, в том числе в получении особо... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:01

2023-07-01T15:01

2023-07-01T15:01

россия

происшествия

кемерово

анжеро-судженск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 1 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил под арест главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, обвиняемого по трем статьям, в том числе в получении особо крупной взятки, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Ранее ведомство сообщало о задержании 48-летнего главы Анжеро-Судженска, ему и 32-летней экс-председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города вменяли часть 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый предложил директору строительной фирмы передать 1,9 миллиона рублей в качестве условия заключения муниципальных контрактов с его организацией на приобретение квартир для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот. Директор согласился и передал требуемую сумму, после чего на строительство двух жилых многоквартирных домов из городского бюджета застройщику было перечислено свыше 117 миллионов рублей. Однако фирма строительство не завершила и находится в стадии ликвидации. Также следствием установлено, что с ноября 2019 по июнь 2023 года обвиняемый незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по представлению гостиничных услуг. "Сегодня по ходатайству следственных органов регионального управления СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Анжеро-Судженского городского округа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности)", - сообщает ведомство. Как в свою очередь уточняет объединенный пресс-центр судов региона, Александр Рыбалко арестован до 28 августа. Отмечается, что следователи СК с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД продолжают следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

https://ria.ru/20230619/vzyatki-1879045091.html

https://ria.ru/20230613/vzyatki-1877707606.html

россия

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анжеро-судженск

кемеровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кемерово, анжеро-судженск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кемеровская область