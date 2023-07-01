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При взрыве на химзаводе в Китае никто не пострадал
При взрыве на химзаводе в Китае никто не пострадал - РИА Новости, 01.07.2023
При взрыве на химзаводе в Китае никто не пострадал
Персонал химзавода в городском уезде Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая, где в субботу произошел взрыв, полностью эвакуирован, пострадавших нет,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T09:20
2023-07-01T09:20
2023-07-01T09:20
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ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Персонал химзавода в городском уезде Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая, где в субботу произошел взрыв, полностью эвакуирован, пострадавших нет, говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что на химзаводе в провинции Цзянси произошел взрыв. Управление уточняет, что в субботу около 10.30 по местному времени (05.30 мск) в командный центр пожарно-спасательной службы городского уезда Гуйси поступило сообщение, что на заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials загорелось силиконовое масло, что вызвало сильный пожар. "Весь персонал (завода – ред.) и окружающие предприятия эвакуированы, в настоящий момент пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", - говорится в заявлении управления. Пожарные продолжают бороться с огнем, на месте также работают сотрудники аварийных служб и правоохранительных органов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, цзянси
При взрыве на химзаводе в Китае никто не пострадал
Персонал химзавода в Китае, где прогремел взрыв, эвакуировали, никто не пострадал
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Персонал химзавода в городском уезде Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая, где в субботу произошел взрыв, полностью эвакуирован, пострадавших нет, говорится в сообщении провинциального управления по чрезвычайным ситуациям.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что на химзаводе в провинции Цзянси произошел взрыв.
Управление уточняет, что в субботу около 10.30 по местному времени (05.30 мск) в командный центр пожарно-спасательной службы городского уезда Гуйси поступило сообщение, что на заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials загорелось силиконовое масло, что вызвало сильный пожар.
"Весь персонал (завода – ред.) и окружающие предприятия эвакуированы, в настоящий момент пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", - говорится в заявлении управления.
Пожарные продолжают бороться с огнем, на месте также работают сотрудники аварийных служб и правоохранительных органов.
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