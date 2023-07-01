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В РПЦ назвали решение о выселении монахов Киевской лавры террором - РИА Новости, 01.07.2023
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Религия
 
17:24 01.07.2023 (обновлено: 18:54 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/vyselenie-1881663114.html
В РПЦ назвали решение о выселении монахов Киевской лавры террором
В РПЦ назвали решение о выселении монахов Киевской лавры террором - РИА Новости, 01.07.2023
В РПЦ назвали решение о выселении монахов Киевской лавры террором
Решение Министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры — это произвол и террор, заявил председатель Синодального отдела Московского... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:24
2023-07-01T18:54
религия
украина
владимир легойда
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Решение Министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры — это произвол и террор, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале. "Решение украинских властей прекратить доступ монахов в Киево-Печерскую лавру — очередной акт вопиющего произвола. На Украине при полном попустительстве мирового сообщества продолжается террор в отношении УПЦ", — написал он.Легойда сравнил это решение с антицерковными гонениями в 20-30 годах XX века, при этом отметив, что в то время со стороны Запада "звучали хотя бы слова осуждения в адрес безбожников, сейчас — лишь молчание, которое можно рассматривать как знак поддержки преследований".&quot;Видимо, Украинскую церковь рассматривают как врага, ведь она имеет общее духовное наследие с Русской церковью, а этого достаточно, чтобы считать ее приговоренной к ликвидации. &lt;…&gt; История все расставит на свои места, о современных богоборцах будут вспоминать со стыдом и презрением, как и о богоборцах XX века&quot;, — подытожил представитель РПЦ.Ранее в субботу Минкультуры Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви до 4 июля освободить помещения Киево-Печерской лавры. Как подчеркнули в ведомстве, в случае отказа передать ключи от корпусов, "замки будут заменены, а корпуса опечатаны".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
https://ria.ru/20230626/lavra-1880417705.html
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украина, владимир легойда, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), московский патриархат, александр ткаченко (протоиерей)
Религия, Украина, Владимир Легойда, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Московский Патриархат, Александр Ткаченко (протоиерей)
В РПЦ назвали решение о выселении монахов Киевской лавры террором

Легойда назвал решение Минкультуры Украины выселить монахов Киево-Печерской лавры террором

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Решение Министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры — это произвол и террор, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.
"Решение украинских властей прекратить доступ монахов в Киево-Печерскую лавру — очередной акт вопиющего произвола. На Украине при полном попустительстве мирового сообщества продолжается террор в отношении УПЦ", — написал он.
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Легойда сравнил это решение с антицерковными гонениями в 20-30 годах XX века, при этом отметив, что в то время со стороны Запада "звучали хотя бы слова осуждения в адрес безбожников, сейчас — лишь молчание, которое можно рассматривать как знак поддержки преследований".
«

"Видимо, Украинскую церковь рассматривают как врага, ведь она имеет общее духовное наследие с Русской церковью, а этого достаточно, чтобы считать ее приговоренной к ликвидации. <…> История все расставит на свои места, о современных богоборцах будут вспоминать со стыдом и презрением, как и о богоборцах XX века", — подытожил представитель РПЦ.

Ранее в субботу Минкультуры Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви до 4 июля освободить помещения Киево-Печерской лавры. Как подчеркнули в ведомстве, в случае отказа передать ключи от корпусов, "замки будут заменены, а корпуса опечатаны".
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Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.
В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
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РелигияУкраинаВладимир ЛегойдаУкраинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ миреМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Московский ПатриархатАлександр Ткаченко (протоиерей)
 
 
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