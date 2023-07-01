https://ria.ru/20230701/vyselenie-1881663114.html

В РПЦ назвали решение о выселении монахов Киевской лавры террором

В РПЦ назвали решение о выселении монахов Киевской лавры террором - РИА Новости, 01.07.2023

В РПЦ назвали решение о выселении монахов Киевской лавры террором

Решение Министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры — это произвол и террор, заявил председатель Синодального отдела Московского... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:24

2023-07-01T17:24

2023-07-01T18:54

религия

украина

владимир легойда

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

в мире

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Решение Министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры — это произвол и террор, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале. "Решение украинских властей прекратить доступ монахов в Киево-Печерскую лавру — очередной акт вопиющего произвола. На Украине при полном попустительстве мирового сообщества продолжается террор в отношении УПЦ", — написал он.Легойда сравнил это решение с антицерковными гонениями в 20-30 годах XX века, при этом отметив, что в то время со стороны Запада "звучали хотя бы слова осуждения в адрес безбожников, сейчас — лишь молчание, которое можно рассматривать как знак поддержки преследований"."Видимо, Украинскую церковь рассматривают как врага, ведь она имеет общее духовное наследие с Русской церковью, а этого достаточно, чтобы считать ее приговоренной к ликвидации. <…> История все расставит на свои места, о современных богоборцах будут вспоминать со стыдом и презрением, как и о богоборцах XX века", — подытожил представитель РПЦ.Ранее в субботу Минкультуры Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви до 4 июля освободить помещения Киево-Печерской лавры. Как подчеркнули в ведомстве, в случае отказа передать ключи от корпусов, "замки будут заменены, а корпуса опечатаны".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.

https://ria.ru/20230626/lavra-1880417705.html

https://ria.ru/20230515/mitropolit-1871886204.html

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

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