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В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом
В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом - РИА Новости, 01.07.2023
В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом
Пользователей Twitter возмутила улыбка Владимира Зеленского во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:58
2023-07-01T01:58
2023-07-01T01:58
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила улыбка Владимира Зеленского во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном.В Сети осудили поведение украинского лидера и обвинили его в распродаже страны."Посмотрите, как улыбается Зеленский, когда предметом обсуждения становятся деньги", — заметил один из комментаторов."Хорошее шоу", — отметил другой."Постепенная распродажа Украины", — заявил третий."Вот как ты продал еще один кусочек своей страны", — написал еще один пользователь."Мошенничество — вот все, что ты делаешь. Ты отвратителен", — заключили участники дискуссии.Ранее в СМИ появилась информация, что Украине придется распродать западным инвесторам часть своих земель из-за долгов.
https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881361517.html
https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881586084.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом
Пользователи Twitter осудили улыбку Зеленского во время обсуждения денег с Деллом Хансеном
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Пользователей Twitter
возмутила улыбка Владимира Зеленского во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном.
В Сети осудили поведение украинского лидера и обвинили его в распродаже страны.
«
"Посмотрите, как улыбается Зеленский, когда предметом обсуждения становятся деньги", — заметил один из комментаторов.
"Хорошее шоу", — отметил другой.
"Постепенная распродажа Украины", — заявил третий.
"Вот как ты продал еще один кусочек своей страны", — написал еще один пользователь.
Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
"Мошенничество — вот все, что ты делаешь. Ты отвратителен", — заключили участники дискуссии.
Ранее в СМИ появилась информация, что Украине
придется распродать западным инвесторам часть своих земель из-за долгов.
Зеленский заявил, что Украине недостаточно помощи от партнеров