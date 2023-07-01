https://ria.ru/20230701/vykhodka-1881593264.html

В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом

В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом - РИА Новости, 01.07.2023

В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом

Пользователей Twitter возмутила улыбка Владимира Зеленского во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:58

2023-07-01T01:58

2023-07-01T01:58

в мире

украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила улыбка Владимира Зеленского во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном.В Сети осудили поведение украинского лидера и обвинили его в распродаже страны."Посмотрите, как улыбается Зеленский, когда предметом обсуждения становятся деньги", — заметил один из комментаторов."Хорошее шоу", — отметил другой."Постепенная распродажа Украины", — заявил третий."Вот как ты продал еще один кусочек своей страны", — написал еще один пользователь."Мошенничество — вот все, что ты делаешь. Ты отвратителен", — заключили участники дискуссии.Ранее в СМИ появилась информация, что Украине придется распродать западным инвесторам часть своих земель из-за долгов.

https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881361517.html

https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881586084.html

украина

сша

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Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, сша