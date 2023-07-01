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В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом - РИА Новости, 01.07.2023
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01:58 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/vykhodka-1881593264.html
В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом
В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом - РИА Новости, 01.07.2023
В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом
Пользователей Twitter возмутила улыбка Владимира Зеленского во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:58
2023-07-01T01:58
в мире
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила улыбка Владимира Зеленского во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном.В Сети осудили поведение украинского лидера и обвинили его в распродаже страны."Посмотрите, как улыбается Зеленский, когда предметом обсуждения становятся деньги", — заметил один из комментаторов."Хорошее шоу", — отметил другой."Постепенная распродажа Украины", — заявил третий."Вот как ты продал еще один кусочек своей страны", — написал еще один пользователь."Мошенничество — вот все, что ты делаешь. Ты отвратителен", — заключили участники дискуссии.Ранее в СМИ появилась информация, что Украине придется распродать западным инвесторам часть своих земель из-за долгов.
https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881361517.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
В Сети ужаснулись выходке Зеленского на встрече с американским бизнесменом

Пользователи Twitter осудили улыбку Зеленского во время обсуждения денег с Деллом Хансеном

© Фото: Офис президента УкраиныВстреча Владимира Зеленского и американского бизнесмена Делла Хансена
Встреча Владимира Зеленского и американского бизнесмена Делла Хансена
© Фото: Офис президента Украины
Встреча Владимира Зеленского и американского бизнесмена Делла Хансена
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила улыбка Владимира Зеленского во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном.
В Сети осудили поведение украинского лидера и обвинили его в распродаже страны.
«
"Посмотрите, как улыбается Зеленский, когда предметом обсуждения становятся деньги", — заметил один из комментаторов.
"Хорошее шоу", — отметил другой.
"Постепенная распродажа Украины", — заявил третий.
"Вот как ты продал еще один кусочек своей страны", — написал еще один пользователь.
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