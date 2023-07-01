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С 1 июля изменяется форма акта освидетельствования водителей - РИА Новости, 01.07.2023
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00:45 01.07.2023 (обновлено: 01:38 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/voditeli-1881589146.html
С 1 июля изменяется форма акта освидетельствования водителей
С 1 июля изменяется форма акта освидетельствования водителей - РИА Новости, 01.07.2023
С 1 июля изменяется форма акта освидетельствования водителей
Форму акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения обновили в России, добавив в документ "продувку" водителей с применением видеозаписи,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:45
2023-07-01T01:38
общество
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Форму акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения обновили в России, добавив в документ "продувку" водителей с применением видеозаписи, соответствующий приказ МВД России вступил в силу в субботу. "Освидетельствование на состояние алкогольного опьянение осуществлено в присутствии понятых, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях/с применением видеозаписи (ненужное зачеркнуть)", - говорится в акте. Ранее в акте подобного положения не было. В марте в России заработали новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение. Так, в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники Госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.
https://ria.ru/20230606/vozhdenie-1876379498.html
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общество, россия
Общество, Россия
С 1 июля изменяется форма акта освидетельствования водителей

С 1 июля обновили форму акта освидетельствования водителей на алкогольное опьянение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь
Сотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Форму акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения обновили в России, добавив в документ "продувку" водителей с применением видеозаписи, соответствующий приказ МВД России вступил в силу в субботу.
«
"Освидетельствование на состояние алкогольного опьянение осуществлено в присутствии понятых, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях/с применением видеозаписи (ненужное зачеркнуть)", - говорится в акте.
Ранее в акте подобного положения не было.
В марте в России заработали новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение. Так, в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники Госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.
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