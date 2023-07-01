https://ria.ru/20230701/voda-1881690982.html
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без воды
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без воды - РИА Новости, 01.07.2023
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без воды
Подача воды прекращена в нескольких населенных пунктах ЛНР из-за аварии на свердловском магистральном водоводе, сообщило предприятие "Лугансквода" в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T21:42
2023-07-01T21:42
2023-07-01T21:42
происшествия
луганская народная республика
жкх
лугансквода
свердловск
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Подача воды прекращена в нескольких населенных пунктах ЛНР из-за аварии на свердловском магистральном водоводе, сообщило предприятие "Лугансквода" в Telegram-канале. "В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе Д-900мм (диаметр трубы – ред.) - с 17:00 01.07.23 до устранения аварийной ситуации прекращена подача воды на г. Свердловск, г. Червонопартизанск, п. Комсомольский, п. Мирный, совхоз Орджоникидзе", - информирует предприятие.
https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843457041.html
луганская народная республика
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происшествия, луганская народная республика, жкх, лугансквода, свердловск
Происшествия, Луганская Народная Республика, ЖКХ, Лугансквода, Свердловск
Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без воды
В нескольких населенных пунктах в ЛНР прекратили подачу воды из-за аварии