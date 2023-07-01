https://ria.ru/20230701/voda-1881690982.html

Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без воды

Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без воды - РИА Новости, 01.07.2023

Несколько населенных пунктов в ЛНР остались без воды

Подача воды прекращена в нескольких населенных пунктах ЛНР из-за аварии на свердловском магистральном водоводе, сообщило предприятие "Лугансквода" в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T21:42

2023-07-01T21:42

2023-07-01T21:42

происшествия

луганская народная республика

жкх

лугансквода

свердловск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b60b234a7ee9127182700d194f6b0436.jpg

ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Подача воды прекращена в нескольких населенных пунктах ЛНР из-за аварии на свердловском магистральном водоводе, сообщило предприятие "Лугансквода" в Telegram-канале. "В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе Д-900мм (диаметр трубы – ред.) - с 17:00 01.07.23 до устранения аварийной ситуации прекращена подача воды на г. Свердловск, г. Червонопартизанск, п. Комсомольский, п. Мирный, совхоз Орджоникидзе", - информирует предприятие.

https://ria.ru/20230108/gazoprovod-1843457041.html

луганская народная республика

свердловск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганская народная республика, жкх, лугансквода, свердловск