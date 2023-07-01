https://ria.ru/20230701/vizit-1881650207.html
Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Берлин
Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Берлин - РИА Новости, 01.07.2023
Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Берлин
Президент Франции Эммануэль Макрон перенес намеченный ранее на понедельник визит в Берлин, говорится в заявлении канцелярии президента Германии Франка-Вальтера... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T15:38
2023-07-01T15:38
2023-07-01T16:52
в мире
берлин (город)
германия
франция
эммануэль макрон
франк-вальтер штайнмайер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перенес намеченный ранее на понедельник визит в Берлин, говорится в заявлении канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера."Президент Франции Макрон сегодня поговорил по телефону с федеральным президентом Штайнмайером и проинформировал о ситуации в своей стране. Президент Макрон попросил отложить запланированный государственный визит в Германию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Штайнмайера.Посещение Германии в скорейшем времени состоится, как только для этого представится возможность, говорится на сайте."Президент сожалеет об отмене, но понимает ее причину, ввиду ситуации в соседней стране. Федеральный президент с большим вниманием следит за развитием событий. Он надеется, что насилие на улицах прекратится как можно скорее и можно будет восстановить социальный мир", - приводит пресс-служба слова Штайнмайера.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230701/stychki-1881652519.html
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
берлин (город)
германия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, франция, эммануэль макрон, франк-вальтер штайнмайер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Берлин (город), Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Берлин
Президент Франции Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Берлин