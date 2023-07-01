https://ria.ru/20230701/vizit-1881650207.html

Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Берлин

Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Берлин - РИА Новости, 01.07.2023

Макрон перенес намеченный на понедельник визит в Берлин

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес намеченный ранее на понедельник визит в Берлин, говорится в заявлении канцелярии президента Германии Франка-Вальтера... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:38

2023-07-01T15:38

2023-07-01T16:52

в мире

берлин (город)

германия

франция

эммануэль макрон

франк-вальтер штайнмайер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перенес намеченный ранее на понедельник визит в Берлин, говорится в заявлении канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера."Президент Франции Макрон сегодня поговорил по телефону с федеральным президентом Штайнмайером и проинформировал о ситуации в своей стране. Президент Макрон попросил отложить запланированный государственный визит в Германию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Штайнмайера.Посещение Германии в скорейшем времени состоится, как только для этого представится возможность, говорится на сайте."Президент сожалеет об отмене, но понимает ее причину, ввиду ситуации в соседней стране. Федеральный президент с большим вниманием следит за развитием событий. Он надеется, что насилие на улицах прекратится как можно скорее и можно будет восстановить социальный мир", - приводит пресс-служба слова Штайнмайера.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/stychki-1881652519.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

берлин (город)

германия

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в мире, берлин (город), германия, франция, эммануэль макрон, франк-вальтер штайнмайер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере