https://ria.ru/20230701/venesuela-1881590334.html

Венесуэла проиграла в британском суде по делу о золотых запасах страны

Венесуэла проиграла в британском суде по делу о золотых запасах страны - РИА Новости, 01.07.2023

Венесуэла проиграла в британском суде по делу о золотых запасах страны

Центральный банк Венесуэлы проиграл последнюю апелляцию в британском суде в деле о золотых запасах страны, хранящихся в Банке Англии, передает агентство... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T01:07

2023-07-01T01:07

2023-07-01T01:36

венесуэла

лондон

великобритания

николас мадуро

хуан гуаидо

оон

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Центральный банк Венесуэлы проиграл последнюю апелляцию в британском суде в деле о золотых запасах страны, хранящихся в Банке Англии, передает агентство Reuters. "Правление Центрального банка Венесуэлы, контролируемое правительством президента Николаса Мадуро, в пятницу проиграло свою последнюю апелляцию по поводу золотых запасов страны на сумму 1,95 миллиарда долларов, хранящихся в подземных хранилищах Банка Англии", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, Центральный банк Венесуэлы пытался оспорить предыдущее решение британского суда о том, что некоторые вердикты Верховного суда Венесуэлы не должны признаваться в деле о золоте. По данным адвокатов, представляющих Центральный банк Венесуэлы, теперь дело будет передано в Высокий суд Лондона. В 2020 году постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал отказ Банка Англии вернуть золотые запасы Венесуэлы "имперским грабежом". Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, продолжается с 2018 года. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Центробанк Венесуэлы заявил, что опротестует решение суда Лондона. В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранятся 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

https://ria.ru/20230529/briks-1874920067.html

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венесуэла, лондон, великобритания, николас мадуро, хуан гуаидо, оон