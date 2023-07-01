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Венесуэла проиграла в британском суде по делу о золотых запасах страны - РИА Новости, 01.07.2023
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01:07 01.07.2023 (обновлено: 01:36 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/venesuela-1881590334.html
Венесуэла проиграла в британском суде по делу о золотых запасах страны
Венесуэла проиграла в британском суде по делу о золотых запасах страны - РИА Новости, 01.07.2023
Венесуэла проиграла в британском суде по делу о золотых запасах страны
Центральный банк Венесуэлы проиграл последнюю апелляцию в британском суде в деле о золотых запасах страны, хранящихся в Банке Англии, передает агентство... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T01:07
2023-07-01T01:36
венесуэла
лондон
великобритания
николас мадуро
хуан гуаидо
оон
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Центральный банк Венесуэлы проиграл последнюю апелляцию в британском суде в деле о золотых запасах страны, хранящихся в Банке Англии, передает агентство Reuters. "Правление Центрального банка Венесуэлы, контролируемое правительством президента Николаса Мадуро, в пятницу проиграло свою последнюю апелляцию по поводу золотых запасов страны на сумму 1,95 миллиарда долларов, хранящихся в подземных хранилищах Банка Англии", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, Центральный банк Венесуэлы пытался оспорить предыдущее решение британского суда о том, что некоторые вердикты Верховного суда Венесуэлы не должны признаваться в деле о золоте. По данным адвокатов, представляющих Центральный банк Венесуэлы, теперь дело будет передано в Высокий суд Лондона. В 2020 году постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал отказ Банка Англии вернуть золотые запасы Венесуэлы "имперским грабежом". Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, продолжается с 2018 года. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Центробанк Венесуэлы заявил, что опротестует решение суда Лондона. В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранятся 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.
https://ria.ru/20230529/briks-1874920067.html
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венесуэла, лондон, великобритания, николас мадуро, хуан гуаидо, оон
Венесуэла, Лондон, Великобритания, Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, ООН
Венесуэла проиграла в британском суде по делу о золотых запасах страны

Reuters: Венесуэла проиграла апелляцию в британском суде в деле о золотых запасах

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Карлос Эррера
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Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Центральный банк Венесуэлы проиграл последнюю апелляцию в британском суде в деле о золотых запасах страны, хранящихся в Банке Англии, передает агентство Reuters.
«
"Правление Центрального банка Венесуэлы, контролируемое правительством президента Николаса Мадуро, в пятницу проиграло свою последнюю апелляцию по поводу золотых запасов страны на сумму 1,95 миллиарда долларов, хранящихся в подземных хранилищах Банка Англии", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, Центральный банк Венесуэлы пытался оспорить предыдущее решение британского суда о том, что некоторые вердикты Верховного суда Венесуэлы не должны признаваться в деле о золоте.
По данным адвокатов, представляющих Центральный банк Венесуэлы, теперь дело будет передано в Высокий суд Лондона.
В 2020 году постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал отказ Банка Англии вернуть золотые запасы Венесуэлы "имперским грабежом". Рассмотрение спора между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, продолжается с 2018 года. Лондонский суд признал законность "временного президентства" оппозиционного лидера Хуана Гуаидо как аргумент, чтобы не возвращать золото действующему правительству Венесуэлы. Центробанк Венесуэлы заявил, что опротестует решение суда Лондона.
В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранятся 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.
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