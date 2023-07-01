https://ria.ru/20230701/upts-1881663452.html
Митрополит Климент высказался о ненависти украинских СМИ к канонической УПЦ
Митрополит Климент высказался о ненависти украинских СМИ к канонической УПЦ - РИА Новости, 01.07.2023
Митрополит Климент высказался о ненависти украинских СМИ к канонической УПЦ
Ненависть украинских СМИ по отношению к Украинской православной церкви искусственная, она "стимулируется" в интересах политиков, заявил председатель... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T17:27
2023-07-01T17:27
2023-07-01T17:27
религия
россия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
оон
украинская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ненависть украинских СМИ по отношению к Украинской православной церкви искусственная, она "стимулируется" в интересах политиков, заявил председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. Ранее в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата заявили, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено действиями киевского правительства в отношении канонической Украинской православной церкви: обысками в храмах и других церковных объектах, вручением уведомления о подозрении священнослужителям, нескольких из них, "включая одного из главных иерархов УПЦ", поместили под домашний арест. В ОВЦС также добавили, что в апреле 2023 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала всплеск "языка ненависти" и несколько случаев насилия против членов УПЦ. "Недавно мы имели возможность ознакомиться с очередным докладом Верховного комиссара ООН по правам человека. В этом докладе отдельным пунктом была оговорена ситуация с УПЦ. Уполномоченный по правам человека при ООН подчеркивает, что продолжает наблюдаться абсолютно ненормальная ситуация нагнетания так называемого языка вражды касательно УПЦ как в СМИ, так из уст отдельных чиновников и гражданских активистов. При этом представители ООН говорят, что представители власти ничего не делают, чтобы этот язык вражды пропал из общественного дискурса", - сказал митрополит Климент. "То есть мы видим, что это такое искусственное явление, которое стимулируется в интересах каких-то политических сил", - добавил он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, в отношении некоторых введены государственные санкции. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881662619.html
https://ria.ru/20230701/lavra-1881633499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, оон, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата
Религия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, ООН, Украинская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Климент высказался о ненависти украинских СМИ к канонической УПЦ
Митрополит Климент: ненависть украинских СМИ к УПЦ стимулируется в интересах политиков
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ненависть украинских СМИ по отношению к Украинской православной церкви искусственная, она "стимулируется" в интересах политиков, заявил председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
Ранее в отделе внешних церковных связей (ОВЦС
) Московского патриархата
заявили, что управление Верховного комиссара ООН
по правам человека обеспокоено действиями киевского правительства в отношении канонической Украинской православной церкви: обысками в храмах и других церковных объектах, вручением уведомления о подозрении священнослужителям, нескольких из них, "включая одного из главных иерархов УПЦ", поместили под домашний арест. В ОВЦС также добавили, что в апреле 2023 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине
задокументировала всплеск "языка ненависти" и несколько случаев насилия против членов УПЦ.
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"Недавно мы имели возможность ознакомиться с очередным докладом Верховного комиссара ООН по правам человека. В этом докладе отдельным пунктом была оговорена ситуация с УПЦ. Уполномоченный по правам человека при ООН подчеркивает, что продолжает наблюдаться абсолютно ненормальная ситуация нагнетания так называемого языка вражды касательно УПЦ как в СМИ, так из уст отдельных чиновников и гражданских активистов. При этом представители ООН говорят, что представители власти ничего не делают, чтобы этот язык вражды пропал из общественного дискурса", - сказал митрополит Климент.
"То есть мы видим, что это такое искусственное явление, которое стимулируется в интересах каких-то политических сил", - добавил он.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, в отношении некоторых введены государственные санкции. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих.
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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