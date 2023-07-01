https://ria.ru/20230701/upts-1881663452.html

Митрополит Климент высказался о ненависти украинских СМИ к канонической УПЦ

Митрополит Климент высказался о ненависти украинских СМИ к канонической УПЦ - РИА Новости, 01.07.2023

Митрополит Климент высказался о ненависти украинских СМИ к канонической УПЦ

Ненависть украинских СМИ по отношению к Украинской православной церкви искусственная, она "стимулируется" в интересах политиков, заявил председатель... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:27

2023-07-01T17:27

2023-07-01T17:27

религия

россия

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

оон

украинская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ненависть украинских СМИ по отношению к Украинской православной церкви искусственная, она "стимулируется" в интересах политиков, заявил председатель информационно-просветительского отдела УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. Ранее в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата заявили, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено действиями киевского правительства в отношении канонической Украинской православной церкви: обысками в храмах и других церковных объектах, вручением уведомления о подозрении священнослужителям, нескольких из них, "включая одного из главных иерархов УПЦ", поместили под домашний арест. В ОВЦС также добавили, что в апреле 2023 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала всплеск "языка ненависти" и несколько случаев насилия против членов УПЦ. "Недавно мы имели возможность ознакомиться с очередным докладом Верховного комиссара ООН по правам человека. В этом докладе отдельным пунктом была оговорена ситуация с УПЦ. Уполномоченный по правам человека при ООН подчеркивает, что продолжает наблюдаться абсолютно ненормальная ситуация нагнетания так называемого языка вражды касательно УПЦ как в СМИ, так из уст отдельных чиновников и гражданских активистов. При этом представители ООН говорят, что представители власти ничего не делают, чтобы этот язык вражды пропал из общественного дискурса", - сказал митрополит Климент. "То есть мы видим, что это такое искусственное явление, которое стимулируется в интересах каких-то политических сил", - добавил он. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, в отношении некоторых введены государственные санкции. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20230701/ukraina-1881662619.html

https://ria.ru/20230701/lavra-1881633499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, оон, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата