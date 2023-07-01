https://ria.ru/20230701/ukraina-1881694863.html

"Затем мы побеждаем". В США неожиданно высказались об Украине

"Затем мы побеждаем". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 01.07.2023

"Затем мы побеждаем". В США неожиданно высказались об Украине

Политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в видеообращении в Twitter. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T22:41

2023-07-01T22:41

2023-07-01T23:46

специальная военная операция на украине

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тулси габбард

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нато

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в видеообращении в Twitter."Опосредованное противостояние c Россией, которое ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться. Мы все чаще слышим разговоры о том, что НАТО хочет ввести войска на Украину, что лишь увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией — государством с самым большим ядерным потенциалом в мире", — сказала она.Габбард обратила внимание, что Байден и его администрация, выступая на телевидении, говорят о ядерной войне так, будто это очередной локальный конфликт."Мы делаем то-то, они — то-то, бла-бла-бла , <...> а затем мы побеждаем", — спародировала экс-член палаты представителей журналистов и политиков.Тем не менее мнение американских чиновников далеко от реальности, резюмировала она.

https://ria.ru/20230701/ukraina-1881666360.html

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в мире, россия, сша, украина, тулси габбард, джо байден, нато