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"Затем мы побеждаем". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 01.07.2023 (обновлено: 23:46 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881694863.html
"Затем мы побеждаем". В США неожиданно высказались об Украине
"Затем мы побеждаем". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 01.07.2023
"Затем мы побеждаем". В США неожиданно высказались об Украине
Политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в видеообращении в Twitter. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T22:41
2023-07-01T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
тулси габбард
джо байден
нато
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в видеообращении в Twitter."Опосредованное противостояние c Россией, которое ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться. Мы все чаще слышим разговоры о том, что НАТО хочет ввести войска на Украину, что лишь увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией — государством с самым большим ядерным потенциалом в мире", — сказала она.Габбард обратила внимание, что Байден и его администрация, выступая на телевидении, говорят о ядерной войне так, будто это очередной локальный конфликт."Мы делаем то-то, они — то-то, бла-бла-бла , &lt;...&gt; а затем мы побеждаем", — спародировала экс-член палаты представителей журналистов и политиков.Тем не менее мнение американских чиновников далеко от реальности, резюмировала она.
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в мире, россия, сша, украина, тулси габбард, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Тулси Габбард, Джо Байден, НАТО
"Затем мы побеждаем". В США неожиданно высказались об Украине

Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Джо Байдена в приближении ядерной войны с Россией

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Политика администрации президента США Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в видеообращении в Twitter.
«
"Опосредованное противостояние c Россией, которое ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться. Мы все чаще слышим разговоры о том, что НАТО хочет ввести войска на Украину, что лишь увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией — государством с самым большим ядерным потенциалом в мире", — сказала она.
Габбард обратила внимание, что Байден и его администрация, выступая на телевидении, говорят о ядерной войне так, будто это очередной локальный конфликт.
"Мы делаем то-то, они — то-то, бла-бла-бла , <...> а затем мы побеждаем", — спародировала экс-член палаты представителей журналистов и политиков.
Тем не менее мнение американских чиновников далеко от реальности, резюмировала она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаТулси ГаббардДжо БайденНАТО
 
 
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