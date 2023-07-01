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На Украине отстранили чиновника через несколько дней после его назначения - РИА Новости, 01.07.2023
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19:44 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881680040.html
На Украине отстранили чиновника через несколько дней после его назначения
На Украине отстранили чиновника через несколько дней после его назначения - РИА Новости, 01.07.2023
На Украине отстранили чиновника через несколько дней после его назначения
Министерство обороны Украины отстранило врио директора департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова через несколько дней после назначения на... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T19:44
2023-07-01T19:44
в мире
украина
министерство обороны украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство обороны Украины отстранило врио директора департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова через несколько дней после назначения на должность. "Временно исполняющий обязанности директор департамента ресурсного обеспечения отстранен. В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня, 1 июля, он был отстранен от временного исполнения обязанностей", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook*. Сообщается, что Рыгованов был отстранен после появления касательно него противоречивой информации. Утверждается, что сейчас в ведомстве проводится внутренняя проверка по поводу ряда появившихся фактов. Ранее ряд украинских СМИ опубликовали информацию со ссылкой на украинского военнослужащего и общественного деятеля Олега Симороза о том, что Рыгованов принимал участие в политических шоу на российском телевидении, а также был причастен к незаконным схемам с национальным парком "Голосеевский".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230701/kiev-1881618149.html
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в мире, украина, министерство обороны украины
В мире, Украина, Министерство обороны Украины
На Украине отстранили чиновника через несколько дней после его назначения

Минобороны Украины отстранило чиновника Рыгованова через несколько дней после назначения

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министерство обороны Украины отстранило врио директора департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова через несколько дней после назначения на должность.
«
"Временно исполняющий обязанности директор департамента ресурсного обеспечения отстранен. В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня, 1 июля, он был отстранен от временного исполнения обязанностей", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook*.
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Сообщается, что Рыгованов был отстранен после появления касательно него противоречивой информации. Утверждается, что сейчас в ведомстве проводится внутренняя проверка по поводу ряда появившихся фактов.
Ранее ряд украинских СМИ опубликовали информацию со ссылкой на украинского военнослужащего и общественного деятеля Олега Симороза о том, что Рыгованов принимал участие в политических шоу на российском телевидении, а также был причастен к незаконным схемам с национальным парком "Голосеевский".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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