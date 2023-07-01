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Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 01.07.2023 (обновлено: 23:26 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881673833.html
Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией
Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией
Украина будет готова начать переговоры с Россией только после выхода ВСУ на границы 1991 года, приводит издание РБК-Украина заявление Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T18:46
2023-07-01T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
москва
россия
киев
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина будет готова начать переговоры с Россией только после выхода ВСУ на границы 1991 года, приводит издание РБК-Украина заявление Владимира Зеленского. "Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", — ответил он на вопрос, на каких условиях киевские власти готовы перейти к диалогу по достижению мира.В то же время осенью прошлого года глава киевского режима подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами, а также Крымом, обсуждению не подлежит.
https://ria.ru/20230626/peregovory-1880450420.html
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в мире, владимир зеленский, москва, россия, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Москва, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков
Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский назвал условием переговоров с РФ выход на границы 1991 года

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина будет готова начать переговоры с Россией только после выхода ВСУ на границы 1991 года, приводит издание РБК-Украина заявление Владимира Зеленского.
"Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", — ответил он на вопрос, на каких условиях киевские власти готовы перейти к диалогу по достижению мира.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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В то же время осенью прошлого года глава киевского режима подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.
Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами, а также Крымом, обсуждению не подлежит.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 29 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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29 июня, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМоскваРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаДмитрий Песков
 
 
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