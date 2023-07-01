https://ria.ru/20230701/ukraina-1881673833.html

Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией

Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 01.07.2023

Зеленский выдвинул условие для переговоров с Россией

Украина будет готова начать переговоры с Россией только после выхода ВСУ на границы 1991 года, приводит издание РБК-Украина заявление Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T18:46

2023-07-01T18:46

2023-07-01T23:26

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина будет готова начать переговоры с Россией только после выхода ВСУ на границы 1991 года, приводит издание РБК-Украина заявление Владимира Зеленского. "Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", — ответил он на вопрос, на каких условиях киевские власти готовы перейти к диалогу по достижению мира.В то же время осенью прошлого года глава киевского режима подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами, а также Крымом, обсуждению не подлежит.

https://ria.ru/20230626/peregovory-1880450420.html

https://ria.ru/20230629/eksperiment-1881144543.html

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