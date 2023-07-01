https://ria.ru/20230701/ukraina-1881666360.html

Вернутся в мешках. В США ужаснулись тайной операции Байдена на Украине

Вернутся в мешках. В США ужаснулись тайной операции Байдена на Украине - РИА Новости, 01.07.2023

Вернутся в мешках. В США ужаснулись тайной операции Байдена на Украине

Президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, которая может закончиться катастрофой, заявил американский журналист, ведущий YouТube-канала Judging... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T17:45

2023-07-01T17:45

2023-07-01T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

джо байден

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Джо Байден проводит на Украине тайную операцию, которая может закончиться катастрофой, заявил американский журналист, ведущий YouТube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано. "Есть ли у нас там (на Украине. — Прим. ред) военное присутствие? Если под военным присутствием вы понимаете американцев в ботинках, касках, военной форме и с наступательным оружием, — тогда нет. Но если под военным присутствием вы понимаете американцев в гражданской одежде, которые, однако, находятся на действительной военной службе, управляют американской военной техникой, осуществляя пуски, нажимая на кнопки на пульте управления, которые отправляют снаряды для убийства русских, — тогда у американцев там есть военное присутствие", — сказал он.По словам Наполитано, не будучи одетыми в военную форму, эти люди нарушают Женевскую конвенцию. Кроме того, по его мнению, российские войска могут обстрелять их или обвинить в шпионаже в пользу Украины."И все потому, что Джо Байден хочет баллотироваться на второй срок как президент воюющей страны. Ведь когда эти люди начнут возвращаться домой в мешках для трупов, американская общественность начнет обращать на это внимание. Сейчас же общественность не обращает на это внимания", — отметил журналист.Он пришел к выводу, что американские неоконсерваторы пытаются использовать Украину в качестве тарана для удара по России.

https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881648135.html

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

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в мире, россия, украина, джо байден