https://ria.ru/20230701/ukraina-1881658634.html
У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт
У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт - РИА Новости, 01.07.2023
У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт
Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:50
2023-07-01T16:50
2023-07-01T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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сша
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в программе на его YouTube-канале. "Когда он (президент России Владимир Путин) встретился с людьми для переговоров, он обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, Вашингтон там главный, Вашингтон не хочет соглашения", - отметил Макгрегор. Он оценил контрнаступление украинской армии как провальное с самого начала, по мнению бывшего военного, Киев не сможет добиться никаких успехов. "Украинцы фактически потратили все, что у них было, они сейчас говорят о последнем контрнаступлении, и я не знаю, как они собираются это делать. Что бы они не делали, это не удастся, у них нет шанса прорваться через российскую оборону", - сказал Макгрегор.Полковник также назвал шансы Украины на вступление в НАТО равными нулю.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, пентагон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон, США
У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт
Полковник США Макгрегор: Путин понял, что Киев не хочет говорить о мире из-за Вашингтона