https://ria.ru/20230701/ukraina-1881658634.html

У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт

У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт - РИА Новости, 01.07.2023

У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт

Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T16:50

2023-07-01T16:50

2023-07-01T16:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в программе на его YouTube-канале. "Когда он (президент России Владимир Путин) встретился с людьми для переговоров, он обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, Вашингтон там главный, Вашингтон не хочет соглашения", - отметил Макгрегор. Он оценил контрнаступление украинской армии как провальное с самого начала, по мнению бывшего военного, Киев не сможет добиться никаких успехов. "Украинцы фактически потратили все, что у них было, они сейчас говорят о последнем контрнаступлении, и я не знаю, как они собираются это делать. Что бы они не делали, это не удастся, у них нет шанса прорваться через российскую оборону", - сказал Макгрегор.Полковник также назвал шансы Украины на вступление в НАТО равными нулю.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, пентагон, сша