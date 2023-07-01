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У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 01.07.2023 (обновлено: 16:58 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881658634.html
У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт
У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт - РИА Новости, 01.07.2023
У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт
Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:50
2023-07-01T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
пентагон
сша
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в программе на его YouTube-канале. "Когда он (президент России Владимир Путин) встретился с людьми для переговоров, он обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, Вашингтон там главный, Вашингтон не хочет соглашения", - отметил Макгрегор. Он оценил контрнаступление украинской армии как провальное с самого начала, по мнению бывшего военного, Киев не сможет добиться никаких успехов. &quot;Украинцы фактически потратили все, что у них было, они сейчас говорят о последнем контрнаступлении, и я не знаю, как они собираются это делать. Что бы они не делали, это не удастся, у них нет шанса прорваться через российскую оборону&quot;, - сказал Макгрегор.Полковник также назвал шансы Украины на вступление в НАТО равными нулю.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, пентагон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон, США
У контрнаступления ВСУ нет шансов, заявил военный эксперт

Полковник США Макгрегор: Путин понял, что Киев не хочет говорить о мире из-за Вашингтона

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать военные действия, хотя контрнаступление не удастся, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в программе на его YouTube-канале.
"Когда он (президент России Владимир Путин) встретился с людьми для переговоров, он обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона, Вашингтон там главный, Вашингтон не хочет соглашения", - отметил Макгрегор.
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Он оценил контрнаступление украинской армии как провальное с самого начала, по мнению бывшего военного, Киев не сможет добиться никаких успехов.
«

"Украинцы фактически потратили все, что у них было, они сейчас говорят о последнем контрнаступлении, и я не знаю, как они собираются это делать. Что бы они не делали, это не удастся, у них нет шанса прорваться через российскую оборону", - сказал Макгрегор.

Полковник также назвал шансы Украины на вступление в НАТО равными нулю.
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