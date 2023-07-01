https://ria.ru/20230701/ukraina-1881640576.html
Во Львовской области демонтировали еще один советский памятник
Во Львовской области демонтировали еще один советский памятник - РИА Новости, 01.07.2023
Во Львовской области демонтировали еще один советский памятник
Во Львовской области на западе Украины демонтировали еще один советский памятник, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T14:07
2023-07-01T14:07
2023-07-01T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
украина
великая отечественная война (1941-1945)
сергей лавров
ссср
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Во Львовской области на западе Украины демонтировали еще один советский памятник, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале."Еще один памятник советской пропаганды демонтировали в селе Угерско (Стрыйского района. — Прим. ред.). В процессе декоммунизации во Львовской области полностью лишились объектов советской эпохи шесть общин — Давыдовская, Бисковицкая, Пустомытовская, Желтанецкая, Боринская и Стрелковская", — написал он.По словам чиновника, завершить процесс демонтажа монументов времен СССР планируют до конца года. На минувшей неделе Козицкий заявил, что за несколько дней в области снесли десять памятников советским солдатам, а с начала года — 80. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране демонтировали тысячи монументов, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей Советского Союза.В последнее время киевский режим активно борется не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и ее культурой. Только за прошлый год в республике переименовали почти десять тысяч географических объектов и демонтировали 145 памятников, в том числе 28 памятников Пушкину, девять — Горькому, четыре — полководцу Александру Суворову.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230629/oskvernenie-1881310194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, украина, великая отечественная война (1941-1945), сергей лавров, ссср
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина, Великая Отечественная война (1941-1945), Сергей Лавров, СССР
Во Львовской области демонтировали еще один советский памятник
Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о сносе советского памятника в селе Угерско
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Во Львовской области на западе Украины демонтировали еще один советский памятник, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале
.
"Еще один памятник советской пропаганды демонтировали в селе Угерско (Стрыйского района. — Прим. ред.). В процессе декоммунизации во Львовской области полностью лишились объектов советской эпохи шесть общин — Давыдовская, Бисковицкая, Пустомытовская, Желтанецкая, Боринская и Стрелковская", — написал он.
В Киеве осквернили бюсты Героев СССР
По словам чиновника, завершить процесс демонтажа монументов времен СССР планируют до конца года.
На минувшей неделе Козицкий заявил, что за несколько дней в области снесли десять памятников советским солдатам, а с начала года — 80.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране демонтировали тысячи монументов, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей Советского Союза.
В последнее время киевский режим активно борется не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
и ее культурой. Только за прошлый год в республике переименовали почти десять тысяч географических объектов и демонтировали 145 памятников, в том числе 28 памятников Пушкину, девять — Горькому, четыре — полководцу Александру Суворову.
Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров
, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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