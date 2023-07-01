https://ria.ru/20230701/ukraina-1881631277.html

Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте

Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте - РИА Новости, 01.07.2023

Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте

Американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие бои, пишет Daily Beast. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T12:55

2023-07-01T12:55

2023-07-01T19:13

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ирак

афганистан

украина

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие бои, пишет Daily Beast.Так, "солдат удачи" с позывным Бам признал, что по сравнению с войнами в Ираке и Афганистане, где он также принимал участие, украинский конфликт намного страшнее."Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине", — сказал он.Кроме того, наемник пожаловался на слабый уровень подготовки украинских солдат."Здесь много действительно тупых добровольцев, которым нечего делать на поле боя", — сказал он.Морской пехотинец Оффенбекер назвал происходящее на фронте "ужасным дерьмом", объяснив, что российские войска давят противника артиллерией и танками. По его словам, он даже отговаривал друзей от присоединения к наемникам, воюющим на стороне ВСУ.С 4 июня началось обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230701/instruktory-1881622096.html

https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881599126.html

ирак

афганистан

украина

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в мире, ирак, афганистан, украина, вооруженные силы украины, нато