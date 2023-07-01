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Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте
Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте - РИА Новости, 01.07.2023
Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте
Американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие бои, пишет Daily Beast. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T12:55
2023-07-01T12:55
2023-07-01T19:13
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие бои, пишет Daily Beast.Так, "солдат удачи" с позывным Бам признал, что по сравнению с войнами в Ираке и Афганистане, где он также принимал участие, украинский конфликт намного страшнее."Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине", — сказал он.Кроме того, наемник пожаловался на слабый уровень подготовки украинских солдат."Здесь много действительно тупых добровольцев, которым нечего делать на поле боя", — сказал он.Морской пехотинец Оффенбекер назвал происходящее на фронте "ужасным дерьмом", объяснив, что российские войска давят противника артиллерией и танками. По его словам, он даже отговаривал друзей от присоединения к наемникам, воюющим на стороне ВСУ.С 4 июня началось обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230701/instruktory-1881622096.html
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в мире, ирак, афганистан, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Ирак, Афганистан, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте
DB: наемники из США назвали бои на Украине более жестокими, чем в Ираке и Афганистане
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие бои, пишет Daily Beast
.
Так, "солдат удачи" с позывным Бам признал, что по сравнению с войнами в Ираке и Афганистане, где он также принимал участие, украинский конфликт намного страшнее.
"Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине", — сказал он.
Кроме того, наемник пожаловался на слабый уровень подготовки украинских солдат.
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"Здесь много действительно тупых добровольцев, которым нечего делать на поле боя", — сказал он.
Морской пехотинец Оффенбекер назвал происходящее на фронте "ужасным дерьмом", объяснив, что российские войска давят противника артиллерией и танками. По его словам, он даже отговаривал друзей от присоединения к наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
С 4 июня началось обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском
направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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