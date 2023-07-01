В Госдуме прокомментировали угрозу Киева разместить ракеты возле Крыма
Депутат Белик назвал угрозу Киева разместить ракеты возле Крыма ложной картиной
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "ложной картиной" для западных кураторов угрозу киевских властей разместить ракеты на границе с Крымом.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ США Уильям Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями. Среди прочего, по данным газеты, украинские военные представили Бернсу план вернуть значительную часть территорий к осени, разместить артиллерию и ракетные системы на границе с Крымом, после чего начать переговоры с Москвой.
"Зеленский в вопросе с Крымом рисует для Запада ложную картину. Уверен, что западные спонсоры способны распознать обман и украинскую аферу", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, Зеленский ходит по тонкому люду, обманывая западных спонсоров об успехах украинского контрнаступления.
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"Украинская сторона говорит, что еще всерьез не начинала контрнаступление, но даже первый их авангард был отброшен или разгромлен на некоторых участках фронта. Они не смогли пройти первую линию нашей обороны, поэтому с чего Зеленский взял, что если он бросит в бой свежие резервы, то сразу взломает то, что не удалось передовым частям. Допускаю, что бои будут сложные, возможно каких-то локальных успехов они добьются, но размещение ракет возле Крыма – это не более чем позерство Зеленского и попытка обмануть западных хозяев, добавить слишком много ярких красок там, где их следовало бы сгустить", - подчеркнул депутат.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".