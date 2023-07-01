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ВС России ударили по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"

ВС России ударили по пунктам управления группы ВСУ "Донецк" - РИА Новости, 01.07.2023

ВС России ударили по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"

Российские войска нанесли групповой ракетный удар по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк", говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:22

2023-07-01T13:22

2023-07-01T18:39

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой ракетный удар по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы "Донецк", говорится в сводке Минобороны."Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также, что за последние сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Так, на Донецком направлении подразделения Южной группировки российских войск отразили 15 атак противника. Украинские войска потеряли там не менее 265 человек, танк, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-20. А в районе села Выемка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также ликвидировала диверсионно-разведывательную группу. Там уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ "Гвоздика". На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отразила две атаки и пресекла деятельность двух ДРГ. А на Запорожском направлении российские военнослужащие сорвали атаку ВСУ в районе Пятихаток и нанесли поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны.Потери противника на этих направлениях: до 140 украинских бойцов, три бронемашины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б".На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и ликвидировали группу диверсантов. Общие потери противника — более 75 человек, три автомобиля и гаубица Д-30.На Херсонском направлении за сутки уничтожены около 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и американская артсистема М777. Кроме того, ликвидирована диверсионная группа, пытавшаяся высадиться на двух моторных лодках на остров Антоновский. В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 85 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 102 районах. В окрестностях Запорожья уничтожено хранилище топлива для одноименной украинской группировки. Силы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбили 12 беспилотников.

https://ria.ru/20230701/otvazhnye-1881601276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230701/naemniki-1881634077.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков об ударах по пунктам управления группы ВСУ "Донецк" Конашенков об ударах по пунктам управления группы ВСУ "Донецк" 2023-07-01T13:22 true PT4M40S

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины