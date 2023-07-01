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Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 01.07.2023 (обновлено: 06:06 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/tsru-1881596109.html
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ
Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма, а также начать переговоры РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T03:12
2023-07-01T06:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
нато
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма, а также начать переговоры с Москвой, пишет Washington Post.По данным газеты, поездка состоялась в июне."Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой", — говорится в публикации издания.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку движение к миру абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада.Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230618/udar-1878994654.html
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россия, украина, киев, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ

WP: Киев передал главе ЦРУ план о размещении ракет у Крыма перед переговорами с Россией

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма, а также начать переговоры с Москвой, пишет Washington Post.
По данным газеты, поездка состоялась в июне.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как НАТО нанесла удар в спину ВСУ
18 июня, 14:28
"Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой", — говорится в публикации издания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку движение к миру абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Экс-советник ЦРУ предупредил о коварном плане Киева
29 июня, 06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВ мире
 
 
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