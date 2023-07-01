https://ria.ru/20230701/tsru-1881596109.html

Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ

Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023

Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ

Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма, а также начать переговоры РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T03:12

2023-07-01T03:12

2023-07-01T06:06

специальная военная операция на украине

россия

украина

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уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма, а также начать переговоры с Москвой, пишет Washington Post.По данным газеты, поездка состоялась в июне."Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой", — говорится в публикации издания.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку движение к миру абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада.Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230618/udar-1878994654.html

https://ria.ru/20230629/plan-1881024718.html

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россия, украина, киев, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире