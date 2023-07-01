https://ria.ru/20230701/tsru-1881596109.html
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2023
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ
Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма, а также начать переговоры РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T03:12
2023-07-01T03:12
2023-07-01T06:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время его секретного визита в Киев рассказали о планах Украины разместить артиллерию и ракеты у Крыма, а также начать переговоры с Москвой, пишет Washington Post.По данным газеты, поездка состоялась в июне."Военные стратеги в Киеве выразили Бернсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой", — говорится в публикации издания.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылок для переговоров с Украиной нет, поскольку движение к миру абсолютно исключается Киевом и странами коллективного Запада.Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230618/udar-1878994654.html
https://ria.ru/20230629/plan-1881024718.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире
Киев передал директору ЦРУ план начала переговоров с Россией, пишут СМИ
WP: Киев передал главе ЦРУ план о размещении ракет у Крыма перед переговорами с Россией