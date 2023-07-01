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С 1 июля вступают в силу законы об администраторах судов - РИА Новости, 01.07.2023
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00:59 01.07.2023 (обновлено: 01:37 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/sudy-1881589659.html
С 1 июля вступают в силу законы об администраторах судов
С 1 июля вступают в силу законы об администраторах судов - РИА Новости, 01.07.2023
С 1 июля вступают в силу законы об администраторах судов
Пакет законов, оптимизирующих деятельность администраторов судов, вступает в силу в России. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:59
2023-07-01T01:37
россия
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пакет законов, оптимизирующих деятельность администраторов судов, вступает в силу в России. Законы закрепляют правовой статус администраторов - теперь они должны руководить аппаратом судов, осуществлять только хозяйственные и обеспечительные функции. К их ведению относится анализ потребности суда в материально-технических средствах при формировании проекта сметы на следующий год и работы по соблюдению правил и норм охраны труда и пожарной безопасности. Ведение статистики, архива и организация судебного делопроизводства из их обязанностей исключается. Администратор должен иметь высшее юридическое образование, в своей работе он подчиняется председателю суда. Как уточняется в законах, администратор должен готовить залы заседаний и обеспечивать безопасность, вести учет и хранение юридической литературы и справочников, организовывать охрану суда в нерабочее время и бесперебойную работу транспорта, связи и хозяйственных служб, отвечать за строительство и ремонт. Помимо этого, в его ведении материальное и социальное обеспечение судей, в том числе пребывающих в отставке, в частности, обеспечение жильем, медобслуживание и санаторно-курортное лечение.
https://ria.ru/20230621/sovfed-1879502309.html
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россия, общество
Россия, Общество
С 1 июля вступают в силу законы об администраторах судов

В России с 1 июля вступят в силу законы об администраторах судов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНикулинский суд Москвы
Никулинский суд Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Никулинский суд Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пакет законов, оптимизирующих деятельность администраторов судов, вступает в силу в России.
Законы закрепляют правовой статус администраторов - теперь они должны руководить аппаратом судов, осуществлять только хозяйственные и обеспечительные функции. К их ведению относится анализ потребности суда в материально-технических средствах при формировании проекта сметы на следующий год и работы по соблюдению правил и норм охраны труда и пожарной безопасности. Ведение статистики, архива и организация судебного делопроизводства из их обязанностей исключается.
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21 июня, 10:57
Администратор должен иметь высшее юридическое образование, в своей работе он подчиняется председателю суда.
Как уточняется в законах, администратор должен готовить залы заседаний и обеспечивать безопасность, вести учет и хранение юридической литературы и справочников, организовывать охрану суда в нерабочее время и бесперебойную работу транспорта, связи и хозяйственных служб, отвечать за строительство и ремонт. Помимо этого, в его ведении материальное и социальное обеспечение судей, в том числе пребывающих в отставке, в частности, обеспечение жильем, медобслуживание и санаторно-курортное лечение.
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15 июня, 11:14
 
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