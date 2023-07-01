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При стрельбе в Хорватии погиб человек - РИА Новости, 01.07.2023
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23:25 01.07.2023 (обновлено: 23:35 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/strelba-1881697950.html
При стрельбе в Хорватии погиб человек
При стрельбе в Хорватии погиб человек - РИА Новости, 01.07.2023
При стрельбе в Хорватии погиб человек
Один человек погиб и несколько были ранены, после того как неизвестный мужчина открыл огонь на улице города Сисак в центральной части Хорватии, есть... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T23:25
2023-07-01T23:35
в мире
хорватия
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БЕЛГРАД, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб и несколько были ранены, после того как неизвестный мужчина открыл огонь на улице города Сисак в центральной части Хорватии, есть пострадавшие, передает новостной портал Index со ссылкой на правоохранительные органы.В ночь на воскресенье в районе Сисака - Канак - мужчина открыл огонь из автомата "Калашникова"."Как нам подтвердили в полиции, несколько человек ранены, один погиб. В данный момент полицейские ищут преступника, который пустился в бегство, проводятся следственные мероприятия. Также ведется тушение пожара на трех объектах, которые связаны с данным происшествием", - передает портал.Недалеко от места стрельбы и горящих объектов находится нефтеперерабатывающее предприятие, которое в последние годы не работает на полную мощность.Один человек погиб при стрельбе в Хорватии, несколько ранены - СМИ
https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html
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в мире, хорватия
В мире, Хорватия
При стрельбе в Хорватии погиб человек

Index: при стрельбе на улице в Хорватии погиб человек, еще несколько пострадали

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БЕЛГРАД, 1 июл - РИА Новости. Один человек погиб и несколько были ранены, после того как неизвестный мужчина открыл огонь на улице города Сисак в центральной части Хорватии, есть пострадавшие, передает новостной портал Index со ссылкой на правоохранительные органы.
В ночь на воскресенье в районе Сисака - Канак - мужчина открыл огонь из автомата "Калашникова".
"Как нам подтвердили в полиции, несколько человек ранены, один погиб. В данный момент полицейские ищут преступника, который пустился в бегство, проводятся следственные мероприятия. Также ведется тушение пожара на трех объектах, которые связаны с данным происшествием", - передает портал.
Недалеко от места стрельбы и горящих объектов находится нефтеперерабатывающее предприятие, которое в последние годы не работает на полную мощность.Один человек погиб при стрельбе в Хорватии, несколько ранены - СМИ
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