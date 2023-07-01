https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881683284.html

Источник: российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР

Источник: российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.07.2023

Источник: российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР

Украинские войска в субботу предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе села Берховка Артемовского района в ДНР, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T20:16

2023-07-01T20:16

2023-07-01T21:47

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

владимир путин

нато

воздушно-десантные войска россии

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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска в субботу предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе села Берховка Артемовского района в ДНР, сообщил РИА Новости источник в командовании группировки войск "Юг"."Силами подразделений ВДВ противник был остановлен в серой зоне. В течении дня наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотных летательных аппаратов типа "Валькирия" и "Лелека-100", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что всего за сутки Украина бросила в атаку более 300 боевиков при поддержке шести танков и десяти боевых бронированных машин от 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.Оказавшись под огнем российских военных, армия противника отступила, оставив на поле боя раненых и убитых пехотинцев, добавил источник.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. При этом основной удар сконцентрирован на Запорожском участке фронта. На этой неделе советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что продвижение их войск идет тяжело.Как отметил Владимир Путин, украинская армия несет большие потери и не имеет успеха ни на одном из направлений. Так, с начала так называемого наступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины, добавил российский лидер.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, владимир путин, нато, воздушно-десантные войска россии