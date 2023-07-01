https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881635467.html
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ
Российские военные в районе Запорожья поразили хранилище топлива для военной техники украинской объединенной группировки "Запорожье", сообщило в субботу... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:30
2023-07-01T13:30
2023-07-01T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожье
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93589e3ecc321f40daf6f06835b6c8f8.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья поразили хранилище топлива для военной техники украинской объединенной группировки "Запорожье", сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке."В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск "Запорожье", - говорится в сводке ведомства.В целом за сутки ВС РФ нанесли поражение 85 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает Минобороны.
россия
запорожье
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d791ca19cc8c7dc8981ed62c084916b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожье, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожье, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ
Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники группировки ВСУ "Запорожье"