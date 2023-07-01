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Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
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13:30 01.07.2023 (обновлено: 13:40 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881635467.html
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ
Российские военные в районе Запорожья поразили хранилище топлива для военной техники украинской объединенной группировки "Запорожье", сообщило в субботу... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:30
2023-07-01T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожье
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья поразили хранилище топлива для военной техники украинской объединенной группировки "Запорожье", сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке."В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск "Запорожье", - говорится в сводке ведомства.В целом за сутки ВС РФ нанесли поражение 85 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает Минобороны.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожье, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожье, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ

Российские военные уничтожили хранилище топлива для техники группировки ВСУ "Запорожье"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья поразили хранилище топлива для военной техники украинской объединенной группировки "Запорожье", сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке.
«
"В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск "Запорожье", - говорится в сводке ведомства.
В целом за сутки ВС РФ нанесли поражение 85 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 июня, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожьеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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