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Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ

Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ - РИА Новости, 01.07.2023

Российские военные поразили в Запорожье хранилище топлива для техники ВСУ

Российские военные в районе Запорожья поразили хранилище топлива для военной техники украинской объединенной группировки "Запорожье", сообщило в субботу... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:30

2023-07-01T13:30

2023-07-01T13:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожье

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военные в районе Запорожья поразили хранилище топлива для военной техники украинской объединенной группировки "Запорожье", сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке."В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск "Запорожье", - говорится в сводке ведомства.В целом за сутки ВС РФ нанесли поражение 85 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожье, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)