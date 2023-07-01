https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881600183.html

ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении

ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении - РИА Новости, 01.07.2023

ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении

Украинские силы пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР, атакуя группами численностью до одного взвода,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T06:05

2023-07-01T06:05

2023-07-01T06:48

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

СОЛЕДАР (ДНР), 1 июл — РИА Новости. Украинские силы пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР, атакуя группами численностью до одного взвода, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск."Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят. — Прим. ред.) рассеять, но у них это не получается", — пояснил он.По его словам, наступление украинской армии происходит мелкими группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП."Ничего у них не получится и не получается, пока мы здесь работаем", — добавил собеседник агентства.​Он добавил, что различные подразделения российских войск слаженно работают на этом участке фронта."С соседями у нас организована взаимосвязь, только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки.​ Мы одно дело делаем и взаимосвязь должна быть, и она здесь присутствует в наилучшем виде", — отметил танкист. В четверг в Минобороны заявили, что группировка Вооруженных сил России "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, а украинская армия за то же время потеряла там до 530 военнослужащих убитыми и ранеными, десять единиц техники и склад с боеприпасами.

https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881599469.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность