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ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
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06:05 01.07.2023 (обновлено: 06:48 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881600183.html
ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении
ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении
Украинские силы пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР, атакуя группами численностью до одного взвода,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T06:05
2023-07-01T06:48
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 1 июл — РИА Новости. Украинские силы пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР, атакуя группами численностью до одного взвода, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск."Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят. — Прим. ред.) рассеять, но у них это не получается", — пояснил он.По его словам, наступление украинской армии происходит мелкими группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП."Ничего у них не получится и не получается, пока мы здесь работаем", — добавил собеседник агентства.​Он добавил, что различные подразделения российских войск слаженно работают на этом участке фронта."С соседями у нас организована взаимосвязь, только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки.​ Мы одно дело делаем и взаимосвязь должна быть, и она здесь присутствует в наилучшем виде", — отметил танкист. В четверг в Минобороны заявили, что группировка Вооруженных сил России "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, а украинская армия за то же время потеряла там до 530 военнослужащих убитыми и ранеными, десять единиц техники и склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881599469.html
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении

Российский танкист: ВСУ на Артемовском направлении пытаются наступать малыми группами

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 1 июл — РИА Новости. Украинские силы пытаются рассеять оборону российских войск на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР, атакуя группами численностью до одного взвода, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.
"Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят. — Прим. ред.) рассеять, но у них это не получается", — пояснил он.
По его словам, наступление украинской армии происходит мелкими группами до взвода, максимум на одном танке и двух БМП.
"Ничего у них не получится и не получается, пока мы здесь работаем", — добавил собеседник агентства.
​Он добавил, что различные подразделения российских войск слаженно работают на этом участке фронта.
"С соседями у нас организована взаимосвязь, только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки.​ Мы одно дело делаем и взаимосвязь должна быть, и она здесь присутствует в наилучшем виде", — отметил танкист.
В четверг в Минобороны заявили, что группировка Вооруженных сил России "Юг" за прошедшие сутки на Донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, а украинская армия за то же время потеряла там до 530 военнослужащих убитыми и ранеными, десять единиц техники и склад с боеприпасами.
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