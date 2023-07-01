https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881599469.html
Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения группировки Вооруженных сил "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:05
2023-07-01T05:05
2023-07-01T05:07
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Подразделения группировки Вооруженных сил "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районе Макаровки — уничтожена боевая бронированная машина и живая сила", — отметил Чехов. Кроме того, во времся контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого.Собеседник агентства также уточнил, что вертолеты армейской авиации поразили скопления украинских военных в районах Макаровки и Новодонецкого.
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881597997.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении у Макаровки
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Подразделения группировки Вооруженных сил "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районе Макаровки — уничтожена боевая бронированная машина и живая сила", — отметил Чехов.
Кроме того, во времся контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого.
Собеседник агентства также уточнил, что вертолеты армейской авиации поразили скопления украинских военных в районах Макаровки и Новодонецкого.
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