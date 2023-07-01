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Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 01.07.2023 (обновлено: 05:07 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881599469.html
Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения группировки Вооруженных сил "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:05
2023-07-01T05:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Подразделения группировки Вооруженных сил "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районе Макаровки — уничтожена боевая бронированная машина и живая сила", — отметил Чехов. Кроме того, во времся контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого.Собеседник агентства также уточнил, что вертолеты армейской авиации поразили скопления украинских военных в районах Макаровки и Новодонецкого.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении у Макаровки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыстрел 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации
Выстрел 240-мм миномета 2С4 Тюльпан в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Выстрел 240-мм миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Подразделения группировки Вооруженных сил "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районе Макаровки — уничтожена боевая бронированная машина и живая сила", — отметил Чехов.
Кроме того, во времся контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого.
Собеседник агентства также уточнил, что вертолеты армейской авиации поразили скопления украинских военных в районах Макаровки и Новодонецкого.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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