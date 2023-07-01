https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881599469.html

Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.07.2023

Группировка "Восток" отбила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения группировки Вооруженных сил "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T05:05

2023-07-01T05:05

2023-07-01T05:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Подразделения группировки Вооруженных сил "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении в районе Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по наступающим силам противника в районе Макаровки — уничтожена боевая бронированная машина и живая сила", — отметил Чехов. Кроме того, во времся контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого.Собеседник агентства также уточнил, что вертолеты армейской авиации поразили скопления украинских военных в районах Макаровки и Новодонецкого.

https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881597997.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность