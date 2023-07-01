https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881599126.html
Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем
Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 01.07.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T05:03
2023-07-01T05:03
2023-07-01T05:03
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ. Понеся потери, противник отступил", - сообщил Чехов.В свою очередь, огнем гаубиц уничтожена автомобильная техника с живой силой противника в районе Малой Токмачки, а потивотанковой управляемой ракетой - бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ в районе севернее Жеребянки. "Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбито три беспилотных летательных аппарата "Фурия", - добавил Чехов.
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881597997.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем
Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ. Понеся потери, противник отступил", - сообщил Чехов.
В свою очередь, огнем гаубиц уничтожена автомобильная техника с живой силой противника в районе Малой Токмачки, а потивотанковой управляемой ракетой - бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ в районе севернее Жеребянки.
"Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбито три беспилотных летательных аппарата "Фурия", - добавил Чехов.
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