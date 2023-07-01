https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881599126.html

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 01.07.2023

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T05:03

2023-07-01T05:03

2023-07-01T05:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ. Понеся потери, противник отступил", - сообщил Чехов.В свою очередь, огнем гаубиц уничтожена автомобильная техника с живой силой противника в районе Малой Токмачки, а потивотанковой управляемой ракетой - бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ в районе севернее Жеребянки. "Расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса" сбито три беспилотных летательных аппарата "Фурия", - добавил Чехов.

https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881597997.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность