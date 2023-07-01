Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 01.07.2023 (обновлено: 08:43 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881597997.html
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T04:33
2023-07-01T08:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881605775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d6f9f52f171a9aa3995e8af5416b433.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости. Поражение цели произошло вблизи дороги.Как пояснили агентству бойцы, удар нанесли артиллеристы после тщательной разведки с помощью дронов.Ранее в том же районе, как сообщало Минобороны, российские артиллеристы уничтожили опорные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости. Поражение цели произошло вблизи дороги.
2023-07-01T04:33
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881605775_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_58d3ae6d6547e2b19843f2db419f6ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Бойцы "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости.
Поражение цели произошло вблизи дороги.
Как пояснили агентству бойцы, удар нанесли артиллеристы после тщательной разведки с помощью дронов.
Ранее в том же районе, как сообщало Минобороны, российские артиллеристы уничтожили опорные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала