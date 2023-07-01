https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881597997.html
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.07.2023
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T04:33
2023-07-01T04:33
2023-07-01T08:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости. Поражение цели произошло вблизи дороги.Как пояснили агентству бойцы, удар нанесли артиллеристы после тщательной разведки с помощью дронов.Ранее в том же районе, как сообщало Минобороны, российские артиллеристы уничтожили опорные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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РИА Новости
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Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости. Поражение цели произошло вблизи дороги.
2023-07-01T04:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении
Бойцы "Южной" группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении