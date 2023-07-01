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Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.07.2023

Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T04:33

2023-07-01T04:33

2023-07-01T08:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости. Поражение цели произошло вблизи дороги.Как пояснили агентству бойцы, удар нанесли артиллеристы после тщательной разведки с помощью дронов.Ранее в том же районе, как сообщало Минобороны, российские артиллеристы уничтожили опорные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

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Уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении Бойцы "Южной" группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении, соответствующее видео с беспилотника есть в распоряжении РИА Новости. Поражение цели произошло вблизи дороги. 2023-07-01T04:33 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф