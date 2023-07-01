https://ria.ru/20230701/soledar-1881605057.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 01.07.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара
Бойцы 200-й бригады Южной группировки российских войск за сутки отбили четыре атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:10
2023-07-01T08:10
2023-07-01T08:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СОЛЕДАР (ДНР), 1 июл — РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Южной группировки российских войск за сутки отбили четыре атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника", — рассказал разведчик с позывным Вжик. По его словам, противник ведет наступление с применением танков и бронетехники. Как правило, во главе украинской броневой группы идет танк, за ним — бронемашина с пехотой. "Недавно был накат на наши позиции, и вот наглядно мы видим: уничтоженная БМП противника расчетом ПТУР. И еще одна МТЛБ была подбита, а также наблюдаем еще одну уничтоженную БМП", — рассказал оператор беспилотника. Во время работы корреспондента на позициях 200-й бригады операторы беспилотников обнаружили дым от артиллерийского выстрела, предположительно из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. Они передали координаты артиллеристам для контрбатарейной борьбы. На кадрах, снятых оператором дрона, видно, как украинские войска наносят по российским позициям удар из танка, в ответ бойцы 200-й бригады уничтожают танк, корректируя работу при помощи дрона. Через некоторое время украинское командование бросает на этот участок группу бойцов, по ним также ведется огонь. Всего в течение суток российские военнослужащие сорвали четыре такие попытки ВСУ закрепиться.
https://ria.ru/20230630/front-1881189938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара
Военные 200-й бригады ЮВО показали уничтоженную при попытке прорыва у Соледара технику ВСУ
СОЛЕДАР (ДНР), 1 июл — РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Южной группировки российских войск за сутки отбили четыре атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника", — рассказал разведчик с позывным Вжик.
По его словам, противник ведет наступление с применением танков и бронетехники. Как правило, во главе украинской броневой группы идет танк, за ним — бронемашина с пехотой.
"Недавно был накат на наши позиции, и вот наглядно мы видим: уничтоженная БМП противника расчетом ПТУР. И еще одна МТЛБ была подбита, а также наблюдаем еще одну уничтоженную БМП", — рассказал оператор беспилотника.
"Они не решатся на это". Что творится на одном из ключевых участков фронта
Во время работы корреспондента на позициях 200-й бригады операторы беспилотников обнаружили дым от артиллерийского выстрела, предположительно из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. Они передали координаты артиллеристам для контрбатарейной борьбы.
На кадрах, снятых оператором дрона, видно, как украинские войска наносят по российским позициям удар из танка, в ответ бойцы 200-й бригады уничтожают танк, корректируя работу при помощи дрона.
Через некоторое время украинское командование бросает на этот участок группу бойцов, по ним также ведется огонь. Всего в течение суток российские военнослужащие сорвали четыре такие попытки ВСУ
закрепиться.