Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 01.07.2023 (обновлено: 08:33 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/soledar-1881605057.html
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 01.07.2023
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара
Бойцы 200-й бригады Южной группировки российских войск за сутки отбили четыре атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:10
2023-07-01T08:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
СОЛЕДАР (ДНР), 1 июл — РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Южной группировки российских войск за сутки отбили четыре атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника", — рассказал разведчик с позывным Вжик. По его словам, противник ведет наступление с применением танков и бронетехники. Как правило, во главе украинской броневой группы идет танк, за ним — бронемашина с пехотой. "Недавно был накат на наши позиции, и вот наглядно мы видим: уничтоженная БМП противника расчетом ПТУР. И еще одна МТЛБ была подбита, а также наблюдаем еще одну уничтоженную БМП", — рассказал оператор беспилотника. Во время работы корреспондента на позициях 200-й бригады операторы беспилотников обнаружили дым от артиллерийского выстрела, предположительно из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. Они передали координаты артиллеристам для контрбатарейной борьбы. На кадрах, снятых оператором дрона, видно, как украинские войска наносят по российским позициям удар из танка, в ответ бойцы 200-й бригады уничтожают танк, корректируя работу при помощи дрона. Через некоторое время украинское командование бросает на этот участок группу бойцов, по ним также ведется огонь. Всего в течение суток российские военнослужащие сорвали четыре такие попытки ВСУ закрепиться.
https://ria.ru/20230630/front-1881189938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара

Военные 200-й бригады ЮВО показали уничтоженную при попытке прорыва у Соледара технику ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 1 июл — РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Южной группировки российских войск за сутки отбили четыре атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника", — рассказал разведчик с позывным Вжик.
По его словам, противник ведет наступление с применением танков и бронетехники. Как правило, во главе украинской броневой группы идет танк, за ним — бронемашина с пехотой.
"Недавно был накат на наши позиции, и вот наглядно мы видим: уничтоженная БМП противника расчетом ПТУР. И еще одна МТЛБ была подбита, а также наблюдаем еще одну уничтоженную БМП", — рассказал оператор беспилотника.
Боец на тренировке - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
"Они не решатся на это". Что творится на одном из ключевых участков фронта
Вчера, 08:00
Во время работы корреспондента на позициях 200-й бригады операторы беспилотников обнаружили дым от артиллерийского выстрела, предположительно из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. Они передали координаты артиллеристам для контрбатарейной борьбы.
На кадрах, снятых оператором дрона, видно, как украинские войска наносят по российским позициям удар из танка, в ответ бойцы 200-й бригады уничтожают танк, корректируя работу при помощи дрона.
Через некоторое время украинское командование бросает на этот участок группу бойцов, по ним также ведется огонь. Всего в течение суток российские военнослужащие сорвали четыре такие попытки ВСУ закрепиться.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала