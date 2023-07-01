https://ria.ru/20230701/soledar-1881605057.html

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 01.07.2023

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Соледара

Бойцы 200-й бригады Южной группировки российских войск за сутки отбили четыре атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:10

2023-07-01T08:10

2023-07-01T08:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СОЛЕДАР (ДНР), 1 июл — РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Южной группировки российских войск за сутки отбили четыре атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника", — рассказал разведчик с позывным Вжик. По его словам, противник ведет наступление с применением танков и бронетехники. Как правило, во главе украинской броневой группы идет танк, за ним — бронемашина с пехотой. "Недавно был накат на наши позиции, и вот наглядно мы видим: уничтоженная БМП противника расчетом ПТУР. И еще одна МТЛБ была подбита, а также наблюдаем еще одну уничтоженную БМП", — рассказал оператор беспилотника. Во время работы корреспондента на позициях 200-й бригады операторы беспилотников обнаружили дым от артиллерийского выстрела, предположительно из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра. Они передали координаты артиллеристам для контрбатарейной борьбы. На кадрах, снятых оператором дрона, видно, как украинские войска наносят по российским позициям удар из танка, в ответ бойцы 200-й бригады уничтожают танк, корректируя работу при помощи дрона. Через некоторое время украинское командование бросает на этот участок группу бойцов, по ним также ведется огонь. Всего в течение суток российские военнослужащие сорвали четыре такие попытки ВСУ закрепиться.

https://ria.ru/20230630/front-1881189938.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины