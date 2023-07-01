https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881656097.html
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям - РИА Новости, 01.07.2023
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям
Граждане России, владеющие имуществом в Финляндии, готовятся к новым ограничениям со стороны местных властей и ищут обходные пути. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:26
2023-07-01T16:26
2023-07-01T17:40
финляндия
украина
россия
петтери орпо
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл — РИА Новости. Граждане России, владеющие имуществом в Финляндии, готовятся к новым ограничениям со стороны местных властей и ищут обходные пути.Во вторник финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.Как рассказала агент по продаже недвижимости из Kinteistömaailma Риитта Копонен, предстоящие изменения можно оценить только негативно. "С точки зрения содержания домов, коттеджей и квартир доступ владельцев затруднят еще больше. Часто вовремя не проведенный ремонт плохо сказывается на общем состоянии недвижимости и ее стоимости", — указала она.Сами россияне готовятся к грядущим изменениям по-разному. Так, собеседница агентства Нелли Титова призналась, что ей пришлось выставить свой летний домик в Финляндии на продажу."Доказывать пограничнику необходимость побывать на собственном участке — глупо. Тем более осложнился не только въезд, но и финансовая часть: оплатить налоги, услуги. И в целом, я бы сказала, отношение (к нам. — Прим. ред.) негативное", — отметила женщина.В свою очередь, россиянка Анна Куприна рассказала, что ее семья въезжает в Финляндию через Норвегию, а выезд из республики не ограничен."Отдыхаем у себя в доме и спокойно возвращаемся — выезд из Финляндии никак не ограничен. Путь стал значительно длиннее, но, надеемся, нововведения, о которых вы говорите, не помешают провести июльский отпуск", — подчеркнула она. В связи с проведением спецоперации на Украине финские власти с 30 сентября 2022 года существенно ограничили въезд россиян до дальнейшего уведомления. Эти меры распространяются как на туризм внутри страны, так и на транзит через нее в другие государства.
https://ria.ru/20230621/deputat-1879531824.html
https://ria.ru/20230606/finlyandiya-1876551797.html
https://ria.ru/20230605/preimuschestvo-1876283384.html
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финляндия, украина, россия, петтери орпо, в мире, норвегия
Финляндия, Украина, Россия, Петтери Орпо, В мире, Норвегия
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям
Россияне с недвижимостью в Финляндии ищут обходные пути из-за новых мер местных властей
ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл — РИА Новости. Граждане России, владеющие имуществом в Финляндии, готовятся к новым ограничениям со стороны местных властей и ищут обходные пути.
Во вторник финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.
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Как рассказала агент по продаже недвижимости из Kinteistömaailma Риитта Копонен, предстоящие изменения можно оценить только негативно.
«
"С точки зрения содержания домов, коттеджей и квартир доступ владельцев затруднят еще больше. Часто вовремя не проведенный ремонт плохо сказывается на общем состоянии недвижимости и ее стоимости", — указала она.
Сами россияне готовятся к грядущим изменениям по-разному. Так, собеседница агентства Нелли Титова призналась, что ей пришлось выставить свой летний домик в Финляндии на продажу.
"Доказывать пограничнику необходимость побывать на собственном участке — глупо. Тем более осложнился не только въезд, но и финансовая часть: оплатить налоги, услуги. И в целом, я бы сказала, отношение (к нам. — Прим. ред.) негативное", — отметила женщина.
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В свою очередь, россиянка Анна Куприна рассказала, что ее семья въезжает в Финляндию через Норвегию
, а выезд из республики не ограничен.
"Отдыхаем у себя в доме и спокойно возвращаемся — выезд из Финляндии никак не ограничен. Путь стал значительно длиннее, но, надеемся, нововведения, о которых вы говорите, не помешают провести июльский отпуск", — подчеркнула она.
В связи с проведением спецоперации на Украине
финские власти с 30 сентября 2022 года существенно ограничили въезд россиян до дальнейшего уведомления. Эти меры распространяются как на туризм внутри страны, так и на транзит через нее в другие государства.
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