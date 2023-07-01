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"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям - РИА Новости, 01.07.2023
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16:26 01.07.2023 (обновлено: 17:40 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881656097.html
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям - РИА Новости, 01.07.2023
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям
Граждане России, владеющие имуществом в Финляндии, готовятся к новым ограничениям со стороны местных властей и ищут обходные пути. РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T16:26
2023-07-01T17:40
финляндия
украина
россия
петтери орпо
в мире
норвегия
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл — РИА Новости. Граждане России, владеющие имуществом в Финляндии, готовятся к новым ограничениям со стороны местных властей и ищут обходные пути.Во вторник финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.Как рассказала агент по продаже недвижимости из Kinteistömaailma Риитта Копонен, предстоящие изменения можно оценить только негативно. &quot;С точки зрения содержания домов, коттеджей и квартир доступ владельцев затруднят еще больше. Часто вовремя не проведенный ремонт плохо сказывается на общем состоянии недвижимости и ее стоимости&quot;, — указала она.Сами россияне готовятся к грядущим изменениям по-разному. Так, собеседница агентства Нелли Титова призналась, что ей пришлось выставить свой летний домик в Финляндии на продажу."Доказывать пограничнику необходимость побывать на собственном участке — глупо. Тем более осложнился не только въезд, но и финансовая часть: оплатить налоги, услуги. И в целом, я бы сказала, отношение (к нам. — Прим. ред.) негативное", — отметила женщина.В свою очередь, россиянка Анна Куприна рассказала, что ее семья въезжает в Финляндию через Норвегию, а выезд из республики не ограничен."Отдыхаем у себя в доме и спокойно возвращаемся — выезд из Финляндии никак не ограничен. Путь стал значительно длиннее, но, надеемся, нововведения, о которых вы говорите, не помешают провести июльский отпуск", — подчеркнула она. В связи с проведением спецоперации на Украине финские власти с 30 сентября 2022 года существенно ограничили въезд россиян до дальнейшего уведомления. Эти меры распространяются как на туризм внутри страны, так и на транзит через нее в другие государства.
https://ria.ru/20230621/deputat-1879531824.html
https://ria.ru/20230606/finlyandiya-1876551797.html
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финляндия, украина, россия, петтери орпо, в мире, норвегия
Финляндия, Украина, Россия, Петтери Орпо, В мире, Норвегия
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям

Россияне с недвижимостью в Финляндии ищут обходные пути из-за новых мер местных властей

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл — РИА Новости. Граждане России, владеющие имуществом в Финляндии, готовятся к новым ограничениям со стороны местных властей и ищут обходные пути.
Во вторник финское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну для россиян. Новые ограничительные меры коснутся абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости: собственникам придется доказывать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их личного присутствия.
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Как рассказала агент по продаже недвижимости из Kinteistömaailma Риитта Копонен, предстоящие изменения можно оценить только негативно.
«

"С точки зрения содержания домов, коттеджей и квартир доступ владельцев затруднят еще больше. Часто вовремя не проведенный ремонт плохо сказывается на общем состоянии недвижимости и ее стоимости", — указала она.

Сами россияне готовятся к грядущим изменениям по-разному. Так, собеседница агентства Нелли Титова призналась, что ей пришлось выставить свой летний домик в Финляндии на продажу.
"Доказывать пограничнику необходимость побывать на собственном участке — глупо. Тем более осложнился не только въезд, но и финансовая часть: оплатить налоги, услуги. И в целом, я бы сказала, отношение (к нам. — Прим. ред.) негативное", — отметила женщина.
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В свою очередь, россиянка Анна Куприна рассказала, что ее семья въезжает в Финляндию через Норвегию, а выезд из республики не ограничен.
"Отдыхаем у себя в доме и спокойно возвращаемся — выезд из Финляндии никак не ограничен. Путь стал значительно длиннее, но, надеемся, нововведения, о которых вы говорите, не помешают провести июльский отпуск", — подчеркнула она.
В связи с проведением спецоперации на Украине финские власти с 30 сентября 2022 года существенно ограничили въезд россиян до дальнейшего уведомления. Эти меры распространяются как на туризм внутри страны, так и на транзит через нее в другие государства.
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