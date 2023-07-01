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Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц из России и других стран - РИА Новости, 01.07.2023
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11:58 01.07.2023 (обновлено: 13:08 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881625429.html
Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц из России и других стран
Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц из России и других стран - РИА Новости, 01.07.2023
Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц из России и других стран
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 193 физических лиц, большинство из которых имеют российское гражданство, а также в отношении 291-й... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:58
2023-07-01T13:08
россия
украина
владимир зеленский
georgian airways
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 193 физических лиц, большинство из которых имеют российское гражданство, а также в отношении 291-й компании из России и других государств. "Поддержать внесенные службой безопасности Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу.Также санкции введены против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее директора Тамаза Гаиашвили.Среди российских компаний санкции введены против "Специального конструкторского бюро "Топаз", "Автомобильного завода "ГАЗ", "Ростовского оптико-механического завода", компании "Авиаремонт", "Научно-исследовательского института стали". В санкционный список также попали региональные филиалы нефтедобывающих организаций группы "Лукойл" и нефтеперерабатывающих предприятий компании "Газпромнефть".Также санкции введены против Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, "Научно-производственного предприятия "Салют", "Научно-исследовательского института командных приборов", также ограничения введены против государственного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Белоруссии.
https://ria.ru/20230701/kiev-1881618149.html
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россия, украина, владимир зеленский, georgian airways
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Georgian Airways
Зеленский ввел санкции против более чем 190 физлиц из России и других стран

Зеленский ввел санкции против 484 юридических и физических лиц, в том числе из России

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 193 физических лиц, большинство из которых имеют российское гражданство, а также в отношении 291-й компании из России и других государств.
"Поддержать внесенные службой безопасности Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
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Санкции вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Санкционные списки опубликованы в дополнение к указу.
Также санкции введены против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее директора Тамаза Гаиашвили.
Среди российских компаний санкции введены против "Специального конструкторского бюро "Топаз", "Автомобильного завода "ГАЗ", "Ростовского оптико-механического завода", компании "Авиаремонт", "Научно-исследовательского института стали". В санкционный список также попали региональные филиалы нефтедобывающих организаций группы "Лукойл" и нефтеперерабатывающих предприятий компании "Газпромнефть".
Также санкции введены против Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, "Научно-производственного предприятия "Салют", "Научно-исследовательского института командных приборов", также ограничения введены против государственного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Белоруссии.
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