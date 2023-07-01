https://ria.ru/20230701/rebenok-1881605546.html
В Оренбургской области пропал пятилетний ребенок
В Оренбургской области пропал пятилетний ребенок - РИА Новости, 01.07.2023
В Оренбургской области пропал пятилетний ребенок
Пятилетняя девочка, игравшая во дворе жилого дома в оренбургском Сорочинске, ушла в неизвестном направлении и пропала, возбуждено уголовное дело об убийстве,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T08:20
2023-07-01T08:20
2023-07-01T08:20
происшествия
оренбургская область
сорочинск
россия
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка, игравшая во дворе жилого дома в оренбургском Сорочинске, ушла в неизвестном направлении и пропала, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. По данным следствия, 30 июня днем пятилетняя Василиса Целовальникова ушла из двора дома №142, расположенного по улице Набережной города Сорочинск, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. "Была одета: футболка грязно-розового цвета с рисунками пляжа и надписью "Summer Paradioe the Happy Place", бриджи бело-синего цвета, сандалии розового цвета на липучке, носки грязно-оранжевого цвета, трусы белого цвета", - говорится в сообщении. Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, сообщить правоохранителям. Поисково-спасательная группа "ОренСпас" на своей странице в "ВКонтакте" сообщает, что девочку ищут около 300 человек. "К вечеру 30 июня к поискам ребенка подключилось большое количество людей из городов и районов области. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции по району, также прибыли поисковики "ОренСпаса" из Бузулука, Тоцкого, Бугуруслана и Оренбурга, а также водолазы Оренбургской областной АСС и "Аква корпус", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/proverka-1881558980.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, сорочинск, россия
Происшествия, Оренбургская область, Сорочинск, Россия
В Оренбургской области пропал пятилетний ребенок
В оренбургском Сорочинске пропала пятилетняя девочка
УФА, 1 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка, игравшая во дворе жилого дома в оренбургском Сорочинске, ушла в неизвестном направлении и пропала, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
По данным следствия, 30 июня днем пятилетняя Василиса Целовальникова ушла из двора дома №142, расположенного по улице Набережной города Сорочинск, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
"Была одета: футболка грязно-розового цвета с рисунками пляжа и надписью "Summer Paradioe the Happy Place", бриджи бело-синего цвета, сандалии розового цвета на липучке, носки грязно-оранжевого цвета, трусы белого цвета", - говорится в сообщении.
Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, сообщить правоохранителям.
Поисково-спасательная группа "ОренСпас" на своей странице в "ВКонтакте" сообщает, что девочку ищут около 300 человек.
"К вечеру 30 июня к поискам ребенка подключилось большое количество людей из городов и районов области. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции по району, также прибыли поисковики "ОренСпаса" из Бузулука
, Тоцкого, Бугуруслана
и Оренбурга
, а также водолазы Оренбургской областной АСС и "Аква корпус", - говорится в сообщении.
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