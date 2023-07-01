https://ria.ru/20230701/rebenok-1881605546.html

В Оренбургской области пропал пятилетний ребенок

В Оренбургской области пропал пятилетний ребенок - РИА Новости, 01.07.2023

В Оренбургской области пропал пятилетний ребенок

Пятилетняя девочка, игравшая во дворе жилого дома в оренбургском Сорочинске, ушла в неизвестном направлении и пропала, возбуждено уголовное дело об убийстве,... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T08:20

2023-07-01T08:20

2023-07-01T08:20

происшествия

оренбургская область

сорочинск

россия

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УФА, 1 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка, игравшая во дворе жилого дома в оренбургском Сорочинске, ушла в неизвестном направлении и пропала, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области. По данным следствия, 30 июня днем пятилетняя Василиса Целовальникова ушла из двора дома №142, расположенного по улице Набережной города Сорочинск, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. "Была одета: футболка грязно-розового цвета с рисунками пляжа и надписью "Summer Paradioe the Happy Place", бриджи бело-синего цвета, сандалии розового цвета на липучке, носки грязно-оранжевого цвета, трусы белого цвета", - говорится в сообщении. Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, сообщить правоохранителям. Поисково-спасательная группа "ОренСпас" на своей странице в "ВКонтакте" сообщает, что девочку ищут около 300 человек. "К вечеру 30 июня к поискам ребенка подключилось большое количество людей из городов и районов области. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции по району, также прибыли поисковики "ОренСпаса" из Бузулука, Тоцкого, Бугуруслана и Оренбурга, а также водолазы Оренбургской областной АСС и "Аква корпус", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230630/proverka-1881558980.html

https://ria.ru/20230630/arest-1881549590.html

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сорочинск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, оренбургская область, сорочинск, россия