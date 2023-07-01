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Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ
Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ - РИА Новости, 01.07.2023
Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ
Глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью заявил, что конфликт на Украине дал уникальную возможность для вербовки агентов в России, и американская разведка не намерена... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T21:22
2023-07-01T21:22
2023-07-01T22:30
специальная военная операция на украине
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уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью заявил, что конфликт на Украине дал уникальную возможность для вербовки агентов в России, и американская разведка не намерена ее упускать. Выступая с лекцией в Великобритании, Бернс стал рассуждать о том, что, по его расчету, недовольство специальной военной операцией "продолжит постепенно разъедать российское руководство". "Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность нам в ЦРУ, которое в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми. Мы не позволяем себе ее упустить", - цитирует Бернса агентство Reuters.
https://ria.ru/20230412/tsru-1864802544.html
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в мире, украина, россия, великобритания, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ
Шеф ЦРУ Бернс заявил, что ситуация в России дает большие возможности для вербовки агентов