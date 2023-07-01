Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 01.07.2023 (обновлено: 22:30 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/razvedka-1881689306.html
Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ
Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ - РИА Новости, 01.07.2023
Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ
Глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью заявил, что конфликт на Украине дал уникальную возможность для вербовки агентов в России, и американская разведка не намерена... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T21:22
2023-07-01T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью заявил, что конфликт на Украине дал уникальную возможность для вербовки агентов в России, и американская разведка не намерена ее упускать. Выступая с лекцией в Великобритании, Бернс стал рассуждать о том, что, по его расчету, недовольство специальной военной операцией "продолжит постепенно разъедать российское руководство". "Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность нам в ЦРУ, которое в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми. Мы не позволяем себе ее упустить", - цитирует Бернса агентство Reuters.
https://ria.ru/20230412/tsru-1864802544.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f43f72c0c86c3457a1f64c2ef9434da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Конфликт на Украине улучшил возможности вербовки, заявили в ЦРУ

Шеф ЦРУ Бернс заявил, что ситуация в России дает большие возможности для вербовки агентов

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью заявил, что конфликт на Украине дал уникальную возможность для вербовки агентов в России, и американская разведка не намерена ее упускать.
Выступая с лекцией в Великобритании, Бернс стал рассуждать о том, что, по его расчету, недовольство специальной военной операцией "продолжит постепенно разъедать российское руководство".
"Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность нам в ЦРУ, которое в основе своей является разведывательной службой, работающей с людьми. Мы не позволяем себе ее упустить", - цитирует Бернса агентство Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Херш: ЦРУ отдало Зеленскому список украинских коррумпированных чиновников
12 апреля, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала