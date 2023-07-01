https://ria.ru/20230701/rabota-1881649927.html

"Вкусно — и точка" опровергла информацию о прекращении найма подростков

"Вкусно — и точка" опровергла информацию о прекращении найма подростков - РИА Новости, 01.07.2023

"Вкусно — и точка" опровергла информацию о прекращении найма подростков

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" продолжает принимать на работу 15-летних подростков и делает это в соответствии с трудовым законодательством, сообщили РИА... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:35

2023-07-01T15:35

2023-07-01T15:35

общество

россия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" продолжает принимать на работу 15-летних подростков и делает это в соответствии с трудовым законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в субботу телеграмм-канал Mash сообщил о том, что ресторан "Вкусно — и точка" прекращает брать на работу 15-летних подростков — из-за низкой ответственности и целеустремлённости юных сотрудников. "Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учётом особенностей приема на работу несовершеннолетних", - сообщили в компании. "Если в конкретном предприятии на момент подачи заявления нет позиций, подходящих для несовершеннолетних, соискатель может оставить заявку на сайте и получить информацию по локациям, в которых такие позиции имеются", - добавили там. В компании отметили, что рады, что юное поколение выбирает их в качестве первого работодателя. "Для нас молодые люди - перспективные сотрудники со своим взглядом на многие вещи. Уверены, что их целеустремленность и скорость позволят им еще быстрее обучаться и достигать высот в карьере", - заключили в сети ресторанов.

https://sn.ria.ru/20230626/podrostok-1880404931.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)