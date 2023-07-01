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Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району - РИА Новости, 01.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 01.07.2023 (обновлено: 11:27 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/pvo-1881621364.html
Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району
Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району - РИА Новости, 01.07.2023
Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району
Противовоздушная оборона Вооруженных Сил России сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими войсками утром в субботу, сообщили оперативные... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:20
2023-07-01T11:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона Вооруженных Сил России сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими войсками утром в субботу, сообщили оперативные службы Запорожской области."Около 8:40 нацисты ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух. Одна, падая, разрушила сарай частного домовладения в селе Троицое", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/pvo-1881453398.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району

Оперативные службы: ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району и сбила две ракеты

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО
Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 ПВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона Вооруженных Сил России сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими войсками утром в субботу, сообщили оперативные службы Запорожской области.
«
"Около 8:40 нацисты ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух. Одна, падая, разрушила сарай частного домовладения в селе Троицое", - говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Российские силы ПВО перехватили семь снарядов HIMARS в зоне спецоперации
30 июня, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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