https://ria.ru/20230701/pvo-1881621364.html
Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району
Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району - РИА Новости, 01.07.2023
Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району
Противовоздушная оборона Вооруженных Сил России сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими войсками утром в субботу, сообщили оперативные... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T11:20
2023-07-01T11:20
2023-07-01T11:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона Вооруженных Сил России сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими войсками утром в субботу, сообщили оперативные службы Запорожской области."Около 8:40 нацисты ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух. Одна, падая, разрушила сарай частного домовладения в селе Троицое", - говорится в сообщении.
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району
Оперативные службы: ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району и сбила две ракеты