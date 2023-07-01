https://ria.ru/20230701/pvo-1881621364.html

Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району

Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району - РИА Новости, 01.07.2023

Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району

Противовоздушная оборона Вооруженных Сил России сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими войсками утром в субботу, сообщили оперативные... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T11:20

2023-07-01T11:20

2023-07-01T11:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона Вооруженных Сил России сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими войсками утром в субботу, сообщили оперативные службы Запорожской области."Около 8:40 нацисты ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух. Одна, падая, разрушила сарай частного домовладения в селе Троицое", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230630/pvo-1881453398.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф