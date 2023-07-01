https://ria.ru/20230701/putin-1881652656.html

СМИ: попытка мятежа показала, что в мире не хотят ухода Путина с поста

СМИ: попытка мятежа показала, что в мире не хотят ухода Путина с поста - РИА Новости, 01.07.2023

СМИ: попытка мятежа показала, что в мире не хотят ухода Путина с поста

Попытка мятежа 24 июня показала, что, несмотря на негативные заявления лидеров некоторых стран о Владимире Путине из-за ситуации на Украине, никто из них не... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T15:54

2023-07-01T15:54

2023-07-01T15:58

в мире

россия

сша

белоруссия

владимир путин

евгений пригожин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Попытка мятежа 24 июня показала, что, несмотря на негативные заявления лидеров некоторых стран о Владимире Путине из-за ситуации на Украине, никто из них не хочет его резкого ухода с поста президента РФ, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников из США и других неназванных государств. "Недавняя попытка мятежа в России доказала, что, неважно, как сильно многие мировые лидеры не любят Владимира Путина, они не хотят внезапного смещения российского президента. Нестабильность, которая может последовать, не стоит риска", - говорится в материале издания. Politico подчеркивает, что многие страны, от союзников России, таких как Китай, до противников, США, взвешивали возможность нестабильности в РФ в случае возможности ухода Путина перед тем, как выступить с реакцией на события 24 июня. Издание также указывает на то, что в Вашингтоне неоднократно заявляли, что не поддерживают смену власти в РФ. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881526845.html

https://ria.ru/20230630/proverka-1881510974.html

россия

сша

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, белоруссия, владимир путин, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа