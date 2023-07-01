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Путин провел телефонный разговор с Аббасом - РИА Новости, 01.07.2023
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13:14 01.07.2023 (обновлено: 14:44 01.07.2023)
https://ria.ru/20230701/putin-1881632949.html
Путин провел телефонный разговор с Аббасом
Путин провел телефонный разговор с Аббасом - РИА Новости, 01.07.2023
Путин провел телефонный разговор с Аббасом
Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:14
2023-07-01T14:44
политика
махмуд аббас
владимир путин
россия
палестина
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале."По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Также с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.Кроме того, Владимир Путин и Махмуд Аббас условились о продолжении контактов.
https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html
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политика, махмуд аббас, владимир путин, россия, палестина
Политика, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Россия, Палестина
Путин провел телефонный разговор с Аббасом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
«
"По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что лидеры стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Также с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.
Кроме того, Владимир Путин и Махмуд Аббас условились о продолжении контактов.
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ПолитикаМахмуд АббасВладимир ПутинРоссияПалестина
 
 
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