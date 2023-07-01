https://ria.ru/20230701/putin-1881632949.html
Путин провел телефонный разговор с Аббасом
Путин провел телефонный разговор с Аббасом - РИА Новости, 01.07.2023
Путин провел телефонный разговор с Аббасом
Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля в... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T13:14
2023-07-01T13:14
2023-07-01T14:44
политика
махмуд аббас
владимир путин
россия
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале."По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Также с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.Кроме того, Владимир Путин и Махмуд Аббас условились о продолжении контактов.
https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823489992.html
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, махмуд аббас, владимир путин, россия, палестина
Политика, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Россия, Палестина
Путин провел телефонный разговор с Аббасом
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом