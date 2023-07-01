https://ria.ru/20230701/putin-1881632949.html

Путин провел телефонный разговор с Аббасом

Путин провел телефонный разговор с Аббасом - РИА Новости, 01.07.2023

Путин провел телефонный разговор с Аббасом

Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля в... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T13:14

2023-07-01T13:14

2023-07-01T14:44

политика

махмуд аббас

владимир путин

россия

палестина

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале."По инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Также с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе.Кроме того, Владимир Путин и Махмуд Аббас условились о продолжении контактов.

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823489992.html

россия

палестина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, махмуд аббас, владимир путин, россия, палестина