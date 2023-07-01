https://ria.ru/20230701/punkt-1881687446.html

Российские военные совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки

Российские военные совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки - РИА Новости, 01.07.2023

Российские военные совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки

Разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС РФ в районе Белогоровки совершили налет на опорный пункт противника у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T20:57

2023-07-01T20:57

2023-07-01T22:08

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/01/1881692703_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31014377a0392bae82ee0284f60b1db1.jpg

ЛИСИЧАНСК, 1 июл - РИА Новости. Разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС РФ в районе Белогоровки совершили налет на опорный пункт противника у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА Новости боец с позывным "Демон", участвовавший в данной операции. На минувшей неделе разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника. ВСУ попытались подтянуть резервы и группу эвакуации, однако артиллеристы ЮВО пресекли данные попытки. Артиллерия и разведчики в итоге уничтожили две огневые точки, пулеметный расчет и порядка 20 человек пехоты армии Киева. Кадры проведения операции, снятые при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оказались в распоряжении РИА Новости. "Поступила задача на подавление противника. Мы выполнили ее. Заходили по тропам, заняли позиции и по команде начали работать. Они не ждали, а мы зашли тихо в ночи и заняли позиции. Открыли огонь", - сказал "Демон". В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разведчик об атаке ВС РФ на опорный пункт противника у Белогоровки Разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС РФ совершили налет на опорный пункт противника у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА Новости участвовавший в операции боец с позывным "Демон". 2023-07-01T20:57 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

апты алаудинов, донецкая народная республика, вооруженные силы рф