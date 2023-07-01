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Российские военные совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки
Российские военные совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки - РИА Новости, 01.07.2023
Российские военные совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки
Разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС РФ в районе Белогоровки совершили налет на опорный пункт противника у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T20:57
2023-07-01T20:57
2023-07-01T22:08
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ЛИСИЧАНСК, 1 июл - РИА Новости. Разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС РФ в районе Белогоровки совершили налет на опорный пункт противника у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА Новости боец с позывным "Демон", участвовавший в данной операции. На минувшей неделе разведчики 85-й бригады в районе Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника. ВСУ попытались подтянуть резервы и группу эвакуации, однако артиллеристы ЮВО пресекли данные попытки. Артиллерия и разведчики в итоге уничтожили две огневые точки, пулеметный расчет и порядка 20 человек пехоты армии Киева. Кадры проведения операции, снятые при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оказались в распоряжении РИА Новости. "Поступила задача на подавление противника. Мы выполнили ее. Заходили по тропам, заняли позиции и по команде начали работать. Они не ждали, а мы зашли тихо в ночи и заняли позиции. Открыли огонь", - сказал "Демон". В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, отодвинув украинские войска на 1,5 километра. Бои за Белогоровку и в окрестностях продолжаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разведчик об атаке ВС РФ на опорный пункт противника у Белогоровки
Разведчики 85-й бригады Южной группировки войск ВС РФ совершили налет на опорный пункт противника у Белогоровки в Донбассе, рассказал РИА Новости участвовавший в операции боец с позывным "Демон".
2023-07-01T20:57
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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апты алаудинов, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные совершили налет на опорный пункт ВСУ у Белогоровки
Разведчики 85-й бригады ЮВО совершили налет на украинский опорный пункт у Белогоровки