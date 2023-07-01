https://ria.ru/20230701/psikhologi-1881588548.html

В поликлиниках России начнут работу кабинеты медико-психологической помощи

В поликлиниках России начнут работу кабинеты медико-психологической помощи - РИА Новости, 01.07.2023

В поликлиниках России начнут работу кабинеты медико-психологической помощи

Психологи с 1 июля начинают принимать пациентов в российских поликлиниках, в том числе участников специальной военной операции, в силу вступает новый порядок... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T00:32

2023-07-01T00:32

2023-07-01T00:32

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Психологи с 1 июля начинают принимать пациентов в российских поликлиниках, в том числе участников специальной военной операции, в силу вступает новый порядок оказания такой помощи. В октябре прошло года Минздрав утвердил порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, документ вступает в силу 1 июля. Кабинет медико-психологической помощи будет осуществлять в том числе, проведение клинико-психологического исследования; консультирование пациента, членов его семьи либо иных законных представителей по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием, стрессовой ситуацией; участие в оказании помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения; мотивирование пациента к соблюдению рекомендаций врача и образа жизни, способствующего поддержанию, сохранению, укреплению и восстановлению здоровья. Кроме того, специалисты в поликлиниках будут направлять лиц с признаками заболеваний на консультацию к врачам-специалистам, а лиц с признаками психических расстройств и расстройств поведения - в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь при психических расстройствах. Согласно стандарту оснащения кабинета медико-психологического консультирования, там должны быть в том числе телевизор с большим экраном, музыкальный центр, видеотека и диктофон, а также набор материалов и оборудования для экспериментально-психологического исследования.

https://ria.ru/20230630/lekarstva-1881507113.html

https://ria.ru/20230629/zhizn-1881066247.html

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россия, общество, здоровье - общество