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ООН заявила, что объем закупок пшеницы на Украине сопоставим с 2021 годом - РИА Новости, 01.07.2023
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04:11 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/pshenitsa-1881597715.html
ООН заявила, что объем закупок пшеницы на Украине сопоставим с 2021 годом
ООН заявила, что объем закупок пшеницы на Украине сопоставим с 2021 годом - РИА Новости, 01.07.2023
ООН заявила, что объем закупок пшеницы на Украине сопоставим с 2021 годом
ООН заявила, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) снова закупает пшеницу на Украине в тех же объемах, что и в 2021 году, а доля пшеницы,... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T04:11
2023-07-01T04:11
россия
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оон
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swift
в мире
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ООН, 1 июл – РИА Новости. ООН заявила, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) снова закупает пшеницу на Украине в тех же объемах, что и в 2021 году, а доля пшеницы, экспортируемой в рамках зерновой сделки в наименее развитые страны и государства Африки к югу от Сахары, практически не изменилась по сравнению с уровнем до начала СВО. Комментарий ООН появился на фоне неоднократных заявлений России о том, что черноморская зерновая инициатива функционирует не в тех целях, которые заявлялись изначально. Как отмечала Россия, вопреки изначальным заверениям, основным получателем выгоды от этой договоренности оказались богатые страны, Евросоюз получает почти 40% грузов, а в беднейшие страны, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, вывезено чуть больше 2,5% зерновых. Черноморская инициатива истекает 17 июля. Представители РФ не раз заявляли, что не видят предпосылок для ее продления. "Важно отметить, что Всемирная продовольственная программа снова закупает пшеницу в Украине в тех же объемах, что и в 2021 году, закупив почти 700 000 тонн в рамках черноморской инициативы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане и Йемене", - говорится в сообщении ООН. По данным организации, что на сегодняшний день зерновая сделка позволила экспортировать более 32 миллионов тонн продуктов питания из трех украинских черноморских портов в 45 стран на трех континентах. "Доля пшеницы, экспортируемой в наименее развитые страны и страны Африки к югу от Сахары через Черное море, практически не изменилась по сравнению с довоенными уровнями", - сказано в сообщении. Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщает, что "от этого экспорта через Черное море", а также якобы "экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации" мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали на 22%. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html
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россия, украина, африка, оон, россельхозбанк, swift, в мире
Россия, Украина, Африка, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
ООН заявила, что объем закупок пшеницы на Украине сопоставим с 2021 годом

ООН заявила, что ВПП закупает у Украины пшеницу в тех же объемах, что в 2021 году

© AP Photo / Andrew KravchenkoЭкскаваторы работают в зерновом порту в Измаиле, Украина
Экскаваторы работают в зерновом порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Экскаваторы работают в зерновом порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
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ООН, 1 июл – РИА Новости. ООН заявила, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) снова закупает пшеницу на Украине в тех же объемах, что и в 2021 году, а доля пшеницы, экспортируемой в рамках зерновой сделки в наименее развитые страны и государства Африки к югу от Сахары, практически не изменилась по сравнению с уровнем до начала СВО.
Комментарий ООН появился на фоне неоднократных заявлений России о том, что черноморская зерновая инициатива функционирует не в тех целях, которые заявлялись изначально. Как отмечала Россия, вопреки изначальным заверениям, основным получателем выгоды от этой договоренности оказались богатые страны, Евросоюз получает почти 40% грузов, а в беднейшие страны, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, вывезено чуть больше 2,5% зерновых. Черноморская инициатива истекает 17 июля. Представители РФ не раз заявляли, что не видят предпосылок для ее продления.
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"Важно отметить, что Всемирная продовольственная программа снова закупает пшеницу в Украине в тех же объемах, что и в 2021 году, закупив почти 700 000 тонн в рамках черноморской инициативы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали, Судане и Йемене", - говорится в сообщении ООН.
По данным организации, что на сегодняшний день зерновая сделка позволила экспортировать более 32 миллионов тонн продуктов питания из трех украинских черноморских портов в 45 стран на трех континентах.
«
"Доля пшеницы, экспортируемой в наименее развитые страны и страны Африки к югу от Сахары через Черное море, практически не изменилась по сравнению с довоенными уровнями", - сказано в сообщении.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщает, что "от этого экспорта через Черное море", а также якобы "экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации" мировые цены на продукты питания с марта 2022 года упали на 22%.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
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